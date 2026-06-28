睽違16年的《KERORO軍曹》全新劇場版《新劇場版☆KERORO軍曹 復活！馬上面臨地球滅亡危機！》6月26日才在日本上映，就爆出侵權爭議。負責製作的萬代南夢宮影像製作公司緊急發布道歉聲明，坦承片中部分惡搞、致敬其他作品的橋段，並未取得部分權利人的同意，其中更點名《進擊的巨人》，因公司內部資訊傳達嚴重不足，才讓作品一路製作完成，引發日本動漫圈熱議。
KERORO有名的惡搞文化 新劇場版由福田雄一操刀
《KERORO軍曹》自1999年連載以來，就以大量惡搞動漫、電影、特攝、流行文化聞名，作品中經常穿插《鋼彈》、《新世紀福音戰士》等知名作品的致敬橋段，被不少粉絲形容是「玩梗始祖」之一，也是系列最具代表性的特色。
此次推出的劇場版電影，更找來擅長無厘頭搞笑的《銀魂》真人版、《勇者義彥》導演福田雄一擔任總導演與編劇，上映前便讓不少粉絲期待，這次玩梗尺度勢必更加瘋狂，沒想到上映才第一天就馬上出事了。
官方認了內部溝通失誤 《進擊的巨人》曾明確反對
萬代南夢宮影像製作表示，電影中部分演出為了向其他作品致敬，但其中部分內容不符合權利人的意願，更直接點名《進擊的巨人》，表示版權方事前已明確表示不同意相關演出，但因公司內部發生重大資訊傳達疏失，導致製作流程仍持續推進，直到上映了才得知問題。
除了《進擊的巨人》之外，還涉及其他作品，不過聲明中並未公開作品名稱，也沒有說明究竟是哪一段演出引發爭議。官方特別強調，此次事件與《KERORO軍曹》原作者吉崎觀音、動畫製作現場工作人員及編輯部無關，希望外界不要將責任歸咎於創作者。
觀眾表示不只巨人 還玩了大量動漫梗
不少觀眾表示，《KERORO軍曹》新劇場版延續系列一貫的惡搞風格，除了疑似致敬《進擊的巨人》外，還能看見《銀魂》真人版、《勇者義彥》、《哈利波特》、《假面騎士》、《光之美少女》等作品的影子，甚至連福田雄一自己執導的真人電影都被拿來當梗。
更有觀眾指出，小栗旬、菅田將暉、橋本環奈、中村勘九郎、柳樂優彌、吉澤亮等《銀魂》真人版演員，也驚喜加入本作擔任客串配音，讓不少粉絲笑稱根本是「福田宇宙」大集合。不過，上述內容皆為首映觀眾分享，至於電影究竟還藏有哪些惡搞與致敬橋段，仍有待更多觀眾進戲院一探究竟。
《新劇場版☆KERORO軍曹 復活！馬上面臨地球滅亡危機！》是《KERORO軍曹》動畫20週年紀念作品，也是系列相隔16年推出的新劇場版，由追崎史敏執導，渡邊久美子、小櫻悅子、中田讓治、子安武人、草尾毅等原班聲優回歸配音。截至目前，官方尚未宣布是否會修改電影內容或重新製作上映版本。
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《KERORO軍曹》自1999年連載以來，就以大量惡搞動漫、電影、特攝、流行文化聞名，作品中經常穿插《鋼彈》、《新世紀福音戰士》等知名作品的致敬橋段，被不少粉絲形容是「玩梗始祖」之一，也是系列最具代表性的特色。
此次推出的劇場版電影，更找來擅長無厘頭搞笑的《銀魂》真人版、《勇者義彥》導演福田雄一擔任總導演與編劇，上映前便讓不少粉絲期待，這次玩梗尺度勢必更加瘋狂，沒想到上映才第一天就馬上出事了。
萬代南夢宮影像製作表示，電影中部分演出為了向其他作品致敬，但其中部分內容不符合權利人的意願，更直接點名《進擊的巨人》，表示版權方事前已明確表示不同意相關演出，但因公司內部發生重大資訊傳達疏失，導致製作流程仍持續推進，直到上映了才得知問題。
除了《進擊的巨人》之外，還涉及其他作品，不過聲明中並未公開作品名稱，也沒有說明究竟是哪一段演出引發爭議。官方特別強調，此次事件與《KERORO軍曹》原作者吉崎觀音、動畫製作現場工作人員及編輯部無關，希望外界不要將責任歸咎於創作者。
不少觀眾表示，《KERORO軍曹》新劇場版延續系列一貫的惡搞風格，除了疑似致敬《進擊的巨人》外，還能看見《銀魂》真人版、《勇者義彥》、《哈利波特》、《假面騎士》、《光之美少女》等作品的影子，甚至連福田雄一自己執導的真人電影都被拿來當梗。
更有觀眾指出，小栗旬、菅田將暉、橋本環奈、中村勘九郎、柳樂優彌、吉澤亮等《銀魂》真人版演員，也驚喜加入本作擔任客串配音，讓不少粉絲笑稱根本是「福田宇宙」大集合。不過，上述內容皆為首映觀眾分享，至於電影究竟還藏有哪些惡搞與致敬橋段，仍有待更多觀眾進戲院一探究竟。
《新劇場版☆KERORO軍曹 復活！馬上面臨地球滅亡危機！》是《KERORO軍曹》動畫20週年紀念作品，也是系列相隔16年推出的新劇場版，由追崎史敏執導，渡邊久美子、小櫻悅子、中田讓治、子安武人、草尾毅等原班聲優回歸配音。截至目前，官方尚未宣布是否會修改電影內容或重新製作上映版本。