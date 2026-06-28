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2026年世界盃小組賽塵埃落定，韓國國家隊因剛果民主共和國3：1逆轉擊敗烏茲別克，確定無緣32強淘汰賽。這屆世界盃的失利讓韓國球迷集體崩潰，這股怒火如今卻演變成失控的網路霸凌。在韓國擁有高人氣的剛果籍知名藝人、網紅強納森（Jonathan Yiombi）的社群平台竟遭到大批失去理智的韓國網友灌爆，甚至出現「驅逐出境」等極端的歧視言論，引發輿論譁然。在今日開打的世界盃K組末輪生死戰中，剛果以3：1逆轉擊敗烏茲別克。這場比賽的賽果直接牽動了韓國隊的命運，隨著剛果再加3分積分，韓國在外卡排行榜上被擠出前8名，確定提早打包回家。根據韓國媒體《Star News》報導，比賽結果出爐後，大批崩潰的韓國足球迷與激進網民，竟然集體湧入剛果籍藝人強納森的個人社群平台，留下了大量極具攻擊性與人身攻擊的惡評。強納森僅僅因為「出身於剛果」這個與賽事毫無因果關係的理由，無辜淪為宣洩的箭靶。強納森最新的社群貼文留言板目前被憤怒的網民灌爆，其中充斥著令人匪夷所思的道德綁架與種族歧視言論。部分失去理智的韓國網民痛罵：「老實交代，你心裡其實是在幫剛果加油對吧？」、「為什麼到現在還不發道歉信？」、「就是因為你，我們才進不了32強！」、「因為你幫剛果加油，韓國才會被淘汰，快點驅逐出境、滾回非洲！」、「請向全體韓國國民下跪道歉！」這些失去理智的「獵巫」行為，隨即在韓國網路引發軒然大波。許多理性的韓國網友看不下去，紛紛站出來與激進球迷對嗆，痛批這種行為簡直是國家恥辱：「強納森到底犯了什麼罪？為什麼要把對足球的憤怒發洩在他身上？」 「請停止這種丟盡國家臉面的行為，這只會顯得韓國人的人品很差。」 「把剛果國家隊的勝利和強納森扯在一起，這種思考邏輯本身就非常瘋狂且可笑。」