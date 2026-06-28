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▲2026年世界盃32強淘汰賽6月29日開踢，南非交手加拿大。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/29 南非VS加拿大基本資訊

📍南非VS加拿大戰力分析

▲2026世界盃32強淘汰賽，加拿大雖然是地主國，但因為未能取得分組第1，落到離開母國的窘境。（圖／美聯社／達志影像）

📍南非VS加拿大戰術分析

▲2026世界盃32強開踢，南非在小組賽爆冷擊退韓國，取得分組第2，目前氣勢正旺。（圖／美聯社／達志影像）

📍南非VS加拿大傷兵名單與預測先發

⚽南非預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 威廉斯 Ronwen Williams 後衛 穆道 Khuliso Mudau 後衛 奧孔 Ime Okon 後衛 姆博卡齊 Mbekezeli Mbokazi 後衛 莫迪巴 Aubrey Modiba 中場 姆巴塔 Thalente Mbatha 中場 莫庫納 Teboho Mokoena 中場 馬塞科 Thapelo Maseko 前鋒 莫福肯 Relebohile Mofokeng 前鋒 阿波利斯 Oswin Appollis 前鋒 馬克戈帕 Evidence Makgopa

⚽加拿大預測先發（4-4-2）：

位置 姓名 英文姓名 門將 克雷波 Maxime Crépeau 後衛 強斯頓 Alistair Johnston 後衛 科尼利厄斯 Derek Cornelius 後衛 德富熱羅勒 Luc de Fougerolles 後衛 拉里亞 Richie Laryea 後衛 布坎南 Tajon Buchanan 中場 尤斯塔基奧 Stephen Eustáquio 中場 薩利巴 Nathan-Dylan Saliba 中場 艾哈邁德 Ali Ahmed 前鋒 J.大衛 Jonathan David 前鋒 拉林 Cyle Larin

📍南非VS加拿大近期狀態

📍2026世界盃南非國家隊球員名單

📍2026世界盃加拿大國家隊球員名單

📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非VS加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西VS日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國VS巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭VS摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸VS挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國VS瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥VS厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭VS民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時VS塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國VS波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月29日32強淘汰賽，由A組第2的南非交手B組第2的加拿大，這是2隊歷史上首次晉級世界盃淘汰賽，因此無論誰贏，都將寫下國家足球的新篇章。南非在小組賽第3輪爆冷擊敗韓國，成功從 A組突圍，目前士氣正盛；而加拿大雖然在B組順利晉級，但由於最後一戰敗給瑞士，遺憾錯失了在本土主場迎戰這場比賽的機會。南非VS加拿大（世界盃32強淘汰賽）2026年6月29日 凌晨3點00分（台灣時間）SoFi體育場（洛杉磯）皮涅羅（Joao Pinheiro，葡萄牙）南非正面臨茲瓦尼（Themba Zwane）禁賽的缺陣危機，但球隊大腦莫庫納（Teboho Mokoena）的解禁復出為中場注入了一劑強心針。總教練布魯斯（Hugo Broos）將圍繞前鋒馬克戈帕（Evidence Makgopa），充分利用馬塞科（Thapelo Maseko）與阿波利斯（Oswin Appollis）的速度，並由年輕新星莫福肯（Relebohile Mofokeng）提供進攻靈感。擊敗韓國的比賽證明了南非是一支組織嚴密、作風勇敢且防守反擊極具威脅的球隊。莫庫納的歸隊鞏固了球隊的中場。然而，他們的劣勢在於難以攻破深度防守的球隊，過去常依賴遠射破門；因此，此役他們更樂意收縮防線，在轉換進攻中打加拿大的反擊，而不是主動掌控比賽。他們的活力與速度可能會給必須主動攻出來的加拿大製造不小麻煩。戴維斯 （Alphonso Davies）的傷勢仍是一大隱憂，目前被列為傷疑狀態。儘管戴維斯本屆賽事至今尚未上場，但考慮到他近年對球隊的重要性，他的缺陣依然影響巨大。即便如此，J.大衛（Jonathan David）與拉林（Cyle Larin）的鋒線組合具著不可小覷的殺傷力，南非必須嚴加防範；而傷癒回歸的尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio），其掌控比賽節奏的能力，將是加拿大能否撕開非洲球隊防線的關鍵。在總教練布魯斯的帶領下預計擺出 4-2-3-1 陣型。馬克戈帕頂在最前線，阿波利斯、莫福肯與馬塞科在後方提供支援，莫科納則結束禁賽復出，坐鎮防守型中場。南非將尋求保持防線緊湊，吸收加拿大的進攻壓力，並通過馬塞科與阿波利斯的速度發動快速反擊，中場則由莫庫納與姆巴塔（Thalente Mbatha）在4後衛防線前築起屏障。總教練布魯斯打造了一支整體防守出色且反擊意圖明確的球隊，馬克戈帕在對方防線身後的跑動，可能會給缺少幾名主力後衛的加拿大防線帶來威脅。在總教練馬什（Jesse Marsch）麾下主打 4-4-2 陣型。加拿大則會掌控更多球權，並設法為J.大衛與拉林輸送砲火，由尤斯塔基奧在中場指揮，布坎南（Tajon Buchanan）與艾哈邁德（Ali Ahmed）則拉開兩翼的進攻寬度。在缺少戴維斯的情況下，球隊的創造力重擔加劇，加拿大在面對紀律嚴明的防守方陣時需要保持耐心，同時要嚴防對方的反擊。加拿大的弱點在於後防線，對陣瑞士時的個人失誤讓他們付出了代價，而這恰恰是南非防反戰術最擅長懲罰的漏洞。尤斯塔基奧與南非中場雙樞紐之間的對決，誰能勝出，誰就能掌控比賽。加拿大略佔優勢。J.大衛與拉林的鋒線雙子星是場上最強的進攻組合，尤斯塔基奧也帶來了控制力；但戴維斯的傷疑以及南非的初生之犢不畏虎，讓這場比賽絕非一邊倒的淘汰賽。加拿大的整體實力應能險勝，但即便比賽被拖入延長賽甚至PK大戰，也完全不會讓人感到意外。禁賽：茲瓦內（Themba Zwane，黃牌）傷勢疑慮：無禁賽：無傷勢疑慮：戴維斯（Alphonso Davies）、瓊斯（Alfie Jones）、科內（Ismael Kone，報銷）南非在小組賽最後一輪以1：0擊敗韓國、鎖定A組第二晉級時，南非街頭爆發了瘋狂的慶祝活動。現年74歲的布魯斯將成為世界盃歷史上執教淘汰賽年齡最大的總教練，這也是他退休前的最後一屆大賽。在本屆首戰以0：2慘敗給墨西哥後，他帶領球隊完成了驚人的逆轉，在第3輪爆冷獲勝之前，南非曾陷入了7場不勝的低迷泥淖（4平、3負）。加拿大在這邊同樣創造了歷史，他們成為了世界盃歷史上第一支在自己國境之外踢比賽的主辦國球隊。這項命運是由於他們在最後一輪分組賽中1：2不敵瑞士，導致他們無緣B組龍頭，同時也終結了自去年10月以來保持的連續10場不敗紀錄（4勝、6平）。儘管如此，加拿大在小組賽中依然展現了諸多亮點，他們共轟入8球並完成了21次射正，這比他們前2屆世界盃加起來的射正次數還要多出 10 次。2隊歷史上僅有過一次交手，那是在2007年11月的一場友誼賽，當時南非以2：0獲勝。雙方在正式比賽中沒有交手紀錄，也從未在世界盃相遇，這正好符合2支同樣是首次踏上世界盃淘汰賽舞台的國家背景。歷史數據對這場比賽參考價值不大，目前的狀態和臨場發揮才是決定性因素。威廉斯（Ronwen Williams）、戈斯（Ricardo Goss）、錢內（Sipho Chaine）穆道（Khuliso Mudau）、馬坎亞（Olwethu Makhanya）、克羅斯（Bradley Cross）、馬圖魯迪（Thabang Matuludi）、西比西（Nkosinathi Sibisi）、莫迪巴（Aubrey Modiba）、恩達馬內（Khulumani Ndamane）、奧孔（Ime Okon）、卡比尼（Samukele Kabini）、姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）莫庫納（Teboho Mokoena）、亞當斯（Jayden Adams）、姆巴塔（Thalente Mbatha）、塞貝萊貝萊（Kamogelo Sebelebele）、西索爾（Yaya Sithole）阿波利斯（Oswin Appollis）、莫雷米（Tshepang Moremi）、馬克戈帕（Evidence Makgopa）、福斯特（Lyle Foster）、雷納斯（Iqraam Rayners）、莫福肯（Relebohile Mofokeng）、茲瓦尼（Themba Zwane）、馬塞科（Thapelo Maseko）克雷波（Maxime Crépeau）、古德曼（Owen Goodman）、聖克萊爾 （Dayne St. Clair）邦比托（Moïse Bombito）、科尼利厄斯（Derek Cornelius）、戴維斯 （Alphonso Davies）、德富熱羅勒（Luc de Fougerolles）、強斯頓（Alistair Johnston） 、瓊斯（Alfie Jones）、拉里亞（Richie Laryea）、西古爾（Niko Sigur）、沃特曼（Joel Waterman）艾哈邁德（Ali Ahmed）、布坎南（Tajon Buchanan）、施瓦涅爾（Mathieu Choinière）、尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）、弗洛雷斯（Marcelo Flores） 、科內 （Ismaël Koné）、米拉爾（Liam Millar）、奧索里奧（Jonathan Osorio）、 薩利巴（Nathan-Dylan Saliba）、沙菲爾博格（Jacob Shaffelburg）J.大衛（Jonathan David）、P.大衛（Promise David）、拉林（Cyle Larin）、奧盧瓦塞伊（Tani Oluwaseyi）