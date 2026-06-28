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為持續降低馬太鞍溪堰塞湖潛在災害風險，農業部林業及自然保育署花蓮分署自去（2025）年堰塞湖紅色警戒解除後，仍持續辦理各項防減災工作，並委託晶富營造施工團隊進入湖區作業，執行左岸崩塌地危險邊坡削坡、蝕溝控制等緊急防減災工程。不過，近日山區連續豪大雨，考量施工人員安全，花蓮分署今（28）日申請內政部空中勤務總隊派遣直升機執行人員撤離任務，上午7時順利完成全數計11名施工人員安全撤離，任務圓滿完成。花蓮分署指出，今年工程團隊自施工以來，把握汛期來臨前有限的施工時機，全力投入危險邊坡土方削減及蝕溝鋪排現地塊石等工作，有效減緩地表沖刷及崩塌風險，截至6月上旬各項工程均依規劃順利推進，完成重要防減災工作，降低汛期土砂災害風險。今年6月進入汛期後，花蓮山區接連降下豪大雨，馬太鞍堰塞湖施工區陸續發生土石流，並伴隨坡面及蝕溝河道巨石滾落，沿溪河床便道也遭沖毀阻斷，原使用的履帶式施工機具已無法通行，施工環境風險亦大幅提高。為確保第一線施工人員安全，花蓮分署立即啟動應變機制，申請內政部空中勤務總隊協助執行空中撤離作業，所有人員均平安返抵花蓮。花蓮分署表示，施工團隊在偏遠山區克服艱困環境，不畏高風險地形及天候挑戰，搶在汛期前挺進湖區完成多項關鍵防減災工作，展現專業與使命感，分署對工程團隊的辛勞與付出表達誠摯感謝，也感謝空中勤務總隊即時支援撤離任務，共同守護第一線人員安全。花蓮分署強調，目前壩區施工機械均已移置高處安全地點停放，雖然河床便道暫時中斷無法通行，花蓮分署仍將持續密切監測堰塞湖及周邊環境變化，視天候及現地狀況滾動檢討後續工程與防減災措施；如果堰塞湖發生突發狀況，將優先啟動停放於山區的施工機械進行應變處置，全力降低災害風險，守護下游居民生命財產安全。