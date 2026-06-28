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▲阿根廷小組賽3戰全勝挺進32強，梅西持續刷新紀錄，衛冕冠軍氣勢依舊強大。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國隊主帥洪明甫在小組賽將王牌球星孫興慜（Son Heung-min，圖）放在板凳的決定引發巨大爭議，球隊也因爆冷不敵南非導致最終淘汰，成為國內輿論炎上的最大苦主。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽正式落下帷幕，在擴軍至48支球隊的全新賽制下，晉級32強淘汰賽的名單已全數塵埃落定。回顧過去這幾週的激烈廝殺，全球球迷不僅見證了歷史進球紀錄的誕生，也看到了黑馬球隊的逆襲與傳統強權的落馬。在列強經歷了三輪的真刀真槍對決後，究竟哪幾支球隊展露了最濃厚的「冠軍相」？又有哪些球隊黯然神傷，成為小組賽的最大輸家？先後以3：1擊敗塞內加爾、3：0完封伊拉克，最後一戰更以4：1痛宰哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威，3場比賽狂轟10球、僅失2球，攻守兩端幾乎沒有明顯短板。姆巴佩（Kylian Mbappé）延續世界級巨星身手，登貝萊（Ousmane Dembélé）、巴黎幫與中場輪替群也展現極高默契，讓總教練德尚（Didier Deschamps）手上彷彿握著兩套先發陣容。更可怕的是，法國並不是只靠單一球星解決問題，而是能透過邊路爆破、前場壓迫、定位球與中場推進等多種方式撕裂對手防線。先以3：0擊敗阿爾及利亞，再以2：0擊退奧地利，末輪面對約旦也以3：1收下勝利，同樣以3戰全勝、進8球失1球的完美姿態晉級32強。最大焦點當然仍是梅西，他不僅在本屆賽事持續刷新個人世界盃進球紀錄，更用帽子戲法與關鍵進球證明，即使年近40歲，他依舊是淘汰賽中最具決定性的超級巨星。更重要的是，阿根廷不再只是「梅西一個人的球隊」，勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez）、胡利安·阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）、恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernández）、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）等中前場主力，讓這支衛冕軍兼具經驗、跑動、硬度與進攻層次。從淘汰賽籤表來看，兩隊也都具備繼續推進的條件。法國32強將對上瑞典，雖然對手身材與定位球威脅不容小覷，但以法國目前的進攻火力與板凳深度，仍是晉級熱門；阿根廷則將面對本屆最大黑馬維德角（Cape Verde），這場「衛冕冠軍對決灰姑娘奇蹟」話題性十足，不過從大賽經驗、球員等級與比賽掌控力來看，阿根廷仍明顯占優。對於社群討論度極高的亞洲戰區而言，最大的苦主莫過於被淘汰的韓國隊。在A組賽事中，韓國雖然首戰擊敗捷克，但隨後接連敗給墨西哥與南非。主帥洪明甫的戰術調度，特別是將王牌球星爭議決定，在韓國國內引發了極大的炎上與無情批評，相比於勁敵「藍武士」日本順利晉級，韓國無緣32強淘汰賽無疑是小組賽最令人跌破眼鏡的結果。南美傳統強權烏拉圭在H組的表現令人大失所望。面對沙烏地阿拉伯與維德角兩支帳面實力較弱的球隊，烏拉圭僅能勉強踢平，最後一戰更以0：1不敵西班牙。陣中擁有多名歐洲頂級聯賽球星的他們，卻始終無法將戰力有效整合，總教練貝爾薩（Marcelo Bielsa）賽後也坦承，必須為這場世界盃災難負起全責。以難堪的3連敗結束了本屆世界盃之旅。總結巴拿馬在小組賽的3場賽事，分別以0比1不敵迦納、0比1敗給克羅埃西亞、0比2輸給英格蘭。這支中美洲球隊不僅一勝難求，更成為本屆世界盃擴軍至48支球隊以來，