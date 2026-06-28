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近日的短即時強降雨一度造成台北市內湖區部分地區積淹水，台北市長蔣萬安面對相關議題的回應，經常使用「即刻」這語詞。而前一天晚上，民眾在承德橋上發現一根鐵條恐造成危險，但通報1999和警方多日仍未排除，民進黨台北市長參選人沈伯洋海巡看到，立即請幕僚到現場去處理。而立委吳思瑤立即發文大讚「沈伯洋1999」比蔣市府更快更有用，對此，蔣萬安表示，已經請相關局處即刻去了解、去處理。吳思瑤在臉書表示，沈伯洋看到網友貼文後，立即留言「雖然事情很小，但可能有公共危險，尤其是機車騎士」。而團隊同仁一小時內就趕到現場，馬上移除危險物。從照顧市民的態度，到處理事情的能力，沈伯洋都比較像是「你的市長」！沈伯洋示範什麼才是真正的「即刻」。訊息一出，吸引不少民眾留言說「積極度真的差太多」、「我們需要這樣具有行動力的市長」、「沈伯洋正是會關心市民的好市長人選」。但也有民眾不買單痛批「選市長的高度 老是在幹些里長的事情」、「原來沈伯洋只適合當1999接線人員」、「推薦去清潔隊上班」。