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▲網友統整出現在下方的跑馬燈字幕，每個假新聞都超搞笑。（圖／翻攝自Threads）

▲新聞結束後，A-Lin踩著巨蟒驚喜回到舞台上，讓眾人尖叫聲不斷。（圖／台視提供）

A-Lin昨晚擔任金曲獎頒獎典禮主持人，一開場先唱了〈幸福在歌唱〉，接著畫面突然被切斷，跳到台視主播報新聞的片段，讓一票觀看直播的網友氣死，以為訊號被中斷，留言區也出現整排表示看不懂的問號；直到A-Lin戴著假髮，模仿二姐江蕙的假新聞畫面出現，觀眾才發現原來只是典禮橋段。事後網友也重刷這個開場表演，被假新聞下面的跑馬燈字幕笑到流淚。網友回顧A-Lin昨晚的開場橋段，在Threads發文笑說：「有沒有人跟我一樣，被這個新聞台的開場嚇到，我還以為切錯頻道，太酷了啦！」該篇貼文曝光後，火速吸引萬人按讚，因為真的一堆人被A-Lin騙到，還以為頒獎典禮遭切斷，看到一半才發現是預錄好的VCR。大家也重新回味這段開場演出，不少人都被新聞畫面下方的跑馬燈字幕笑翻，只見出現許多假新聞標題，包含「男導航回家開進墓園嚇壞！真相曝光：地址少打一個字」、「驚見『神秘硬塊』以為長瘤！醫師揭真相：晚餐吃太多」、「女上班撐傘被路人狂看！同事提醒才知：撐的是曬衣架」等等，每個都超有趣。網友看了也紛紛留言，「真的被阿玲笑到流眼淚」、「跑馬燈的故事好好笑」、「留友看下面跑馬燈，每條都讓我噴飯」、「我也很疑惑，一直看才發現底下新聞跑馬燈好像在虎爛」、「被騙+1，害我跳出去重新搜尋金曲獎直播」、「幽默又優秀欸～台視這次主辦厲害喔」、「那個新聞下面的跑馬燈新聞很好笑」。除了新聞跑馬外，A-Lin模仿江蕙也讓網友笑翻，她不僅戴上短假髮，拿麥克風的手還故意拉遠、顫抖，把二姐的精髓放大誇飾，超級天才。最後一則新聞標題則是「蔡依林演唱會30公尺巨蟒 驚傳下落不明」，接著畫面就切回金曲獎現場，A-Lin直接踩在巨蟒頭上現身，開始歌舞表演，讓台下觀眾嗨爆，她還搞笑地說：「怎樣，我不能唱跳喔？只要你有心，你也可以是Jolin」，把現場氣氛拉到最高潮，被大讚是歷屆金曲獎最讓人出乎意料的開場表演。