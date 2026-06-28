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為協助單身民眾拓展生活圈，台中市政府民政局（27）日攜手大甲區戶政事務所，舉辦「幸福甲上上」單身聯誼活動。主辦單位帶領40位單身男女走進充滿愛琴海異國風情的特色餐廳，透過趣味益智遊戲、幸福乳霜手作及多元互動，成功促成19對民眾互表心意，配對率高達95%，讓參加者在浪漫氛圍中抽出屬於自己的「幸福上上籤」。民政局長吳世瑋表示，市府持續打造友善宜居、幸福成家的城市，積極透過多元聯誼活動，為忙碌的單身民眾創造拓展人際的機會。今年上半年第一階段的13場次單身聯誼活動已順利落幕，共成功促成236對有緣人，平均配對率突破九成，成果相當亮眼。也祝福本次成功配對的參加者能延續美好互動，讓緣分在台中落地生根。大甲戶所主任唐萬國說，此次活動以「幸福甲上上」為主題，巧妙結合「大甲」地名與象徵好運的「上上籤」意涵。活動選在藍白地中海風的在地餐廳舉行，並邀請參加者以藍白色系「Dress Code」盛裝出席，展現個人魅力。活動現場規劃「戀愛三部章」趣味任務，引導大家從初識、團隊合作到建立默契，並安排幸福乳霜DIY與午茶交流，讓單身男女在輕鬆自在的氛圍中拉近距離，勇敢追尋幸福。