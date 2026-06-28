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星巴克大杯美式115 →80元！世界盃7大咖啡優惠

美式咖啡雙杯優惠組

那堤＋醇濃抹茶那堤雙杯優惠組

巧克力可可碎片星冰樂雙杯優惠組

焦糖奶香紅茶那堤雙杯優惠組

星沁爽系列99元起

2杯美式咖啡＋2份可頌優惠組合

星冰樂＋經典總匯三明治優惠組合

▲星巴克熱血足球咖啡優惠開喝。（圖／星巴克提供）

星巴克「可頌熊寶寶」盲盒開搶！6款搶先看

▲星巴克「可頌熊寶寶」6款盲盒6月30日開搶。（圖／翻攝自星巴克官網）

85度C：「芒果狂歡季」新品開喝！

▲85度C「芒果狂歡季」新品開喝。（圖／85度C提供）

應援世界盃，根據星巴克官網，攜手foodpanda外送平台開喝熱血足球咖啡優惠，購買雙杯優惠組「大杯美式」115 →80元、星沁爽系列99元起7大菜單划算開喝；今年爆紅的周邊商品Bearista「可頌熊寶寶」，全新推出法式風情盲盒，開抽復古女伶風格、小畫家等6款隨機造型一次看。85度C夏天「芒果狂歡季」新品芒果雲朵咖啡、芒果雲朵綠茶、芒果甘露冰沙，消暑開喝。熱血足球應援啦！星巴克開喝指定飲品組合7大優惠。即日起至7月21日，活動期間全日於外送平台foodpanda點購以下指定飲品或組合享優惠價：活動期間點購（原價230元），平均一杯才80元開喝。活動期間點購（原價300元）。活動期間點購（原價300元）。活動期間點購（原價340元）。活動期間點購（原價125元）。活動期間點購（原價135元）。活動期間點購（原價430元）。活動期間點購（原價260元）。提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊）；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；依門市現場庫存為主，售完為止。星巴克今年爆紅的周邊商品Bearista「可頌熊寶寶」有新作品！，採盲盒形式隨機包裝，購買時恕無法挑選或指定款式。Bonjour! 遇見專屬於你的法式可頌熊，星巴克以「法式生活風格」為靈感，將可頌MINI熊寶寶換上了優雅的質感新裝，結合星巴克標誌性的咖啡與烘焙文化，打造6款充滿法式氛圍的精緻穿搭：經典法式風格、復古女伶風格、小畫家風格、氣質毛呢風格、黑巧女伶風格、南法度假風格。商品上市當日6月30日（二），為顧及安全，指定法式風情可頌裝扮MINI熊寶寶，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，2026年7月1日（二）起則不受此限。提醒大家，每張號碼牌僅限購買指定商品至多二個，商品為盲盒隨機包裝，購買時恕無法挑選或指定款式，商品銷售數量依各門市實際庫存為主，部分門市上市首日無銷售商品，請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買；高雄時代門市排隊地點：統一時代百貨高雄店一樓大門口統一發放號碼牌。85度C表示，「芒果狂歡季」開跑！主打頂層覆蓋綿密芒果奶酪的「芒果雲朵咖啡」大杯88元、清香綠茶搭配香甜芒果果醬的「芒果雲朵綠茶」大杯75元、融合經典楊枝甘露風味靈感的「芒果甘露冰沙」大杯75元，夏日消暑推薦開喝。