伊朗真的有夠衰！2026年美加墨世界盃小組賽正式收官，「波斯軍團」伊朗在48隊擴軍新賽制下，一度距離隊史首次晉級淘汰賽只差一步，卻接連遭遇命運重擊。先是在對埃及的生死戰中，最後時刻的絕殺進球被VAR判定越位取消，痛失改寫命運的機會；隨後又因其他分組賽果連鎖變化，原本看似有望搭上32強末班車，最終卻被奧地利壓哨絕平後的積分與排序擠出晉級名單。伊朗最後在小組第三排名中位列第9，只差一席無緣32強，以最悲情的方式告別本屆世界盃。
命運大起大落！ 他隊連鎖反應將伊朗推向深淵
在全新的48隊賽制下，部分小組第三名仍有機會透過積分遞補晉級。伊朗在小組賽階段踢出3戰皆平的韌性表現，原本仍保有一線生機，且命運隨著別組的戰況劇烈起伏。
當烏茲別克取得領先、阿爾及利亞上演絕殺時，伊朗的即時排名一度上升，讓全隊燃起晉級希望。然而命運無情，民主剛果隨後展開逆轉，加上奧地利在另一場比賽完成驚天動地的壓哨絕平，這些賽果累積的積分優勢瞬間超越了伊朗。再加上伊朗在與埃及一役中，最後一刻本已完成絕殺，卻在全場狂歡後被VAR判定越位在先、空歡喜一場。最終，這支亞洲強權在所有小組第三名的微幅差距中位列第九（前8名方可晉級），以最悲情的方式告別本屆世界盃。
七度征戰全數一輪遊 寫下最無奈的「單屆不敗」紀錄
伊朗隊正式淘汰後，再度寫下了世界盃歷史上最悲情的一頁。隊史至今7次成功殺入世界盃會內賽，竟然「從未小組出線」，全數在首輪一輪遊打包回家。
回顧伊朗在7屆世界盃中的21場比賽，累積取得了3勝7平11負的戰績。諷刺的是，過往幾屆伊朗總是差在臨門一腳，2018年拿下1勝1平1負、2022年奪下1勝，都遺憾未能突圍；而到了2026年，他們雖然在防守端展現極佳韌性，創下了隊史首次在世界盃小組賽「單屆不敗（3戰3平）」的傲人紀錄，卻依舊無法打破無法從小組賽出線的魔咒。這項隊史長達近50年的「淘汰宿命」，依舊是波斯騎兵心中最沉重的痛。
伊朗國家隊 (Iran) 世界盃歷史征戰與戰績總覽
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在全新的48隊賽制下，部分小組第三名仍有機會透過積分遞補晉級。伊朗在小組賽階段踢出3戰皆平的韌性表現，原本仍保有一線生機，且命運隨著別組的戰況劇烈起伏。
當烏茲別克取得領先、阿爾及利亞上演絕殺時，伊朗的即時排名一度上升，讓全隊燃起晉級希望。然而命運無情，民主剛果隨後展開逆轉，加上奧地利在另一場比賽完成驚天動地的壓哨絕平，這些賽果累積的積分優勢瞬間超越了伊朗。再加上伊朗在與埃及一役中，最後一刻本已完成絕殺，卻在全場狂歡後被VAR判定越位在先、空歡喜一場。最終，這支亞洲強權在所有小組第三名的微幅差距中位列第九（前8名方可晉級），以最悲情的方式告別本屆世界盃。
伊朗隊正式淘汰後，再度寫下了世界盃歷史上最悲情的一頁。隊史至今7次成功殺入世界盃會內賽，竟然「從未小組出線」，全數在首輪一輪遊打包回家。
回顧伊朗在7屆世界盃中的21場比賽，累積取得了3勝7平11負的戰績。諷刺的是，過往幾屆伊朗總是差在臨門一腳，2018年拿下1勝1平1負、2022年奪下1勝，都遺憾未能突圍；而到了2026年，他們雖然在防守端展現極佳韌性，創下了隊史首次在世界盃小組賽「單屆不敗（3戰3平）」的傲人紀錄，卻依舊無法打破無法從小組賽出線的魔咒。這項隊史長達近50年的「淘汰宿命」，依舊是波斯騎兵心中最沉重的痛。
伊朗國家隊 (Iran) 世界盃歷史征戰與戰績總覽
|世界盃參賽年份
|小組賽核心傳統戰績
|最終賽事結果與命運
|歷史意義
|1978 / 2006 / 2014
|皆為 1平2負
|小組賽出局
|早期面對歐美強權防線較為吃力，一勝難求。
|1998年
|1勝2負
|小組賽出局
|歷史性擊敗美國隊，斬獲隊史會內賽歷史首勝。
|2018年
|1勝1平1負，積4分
|小組賽出局
|隊史小組賽最高積分，展現亞洲頂級戰力仍差臨門一腳。
|2022年
|1勝2負
|小組賽出局
|擊敗威爾斯重燃希望，但生死戰不敵美國再度夢碎。
|2026年
|3戰3平，保持不敗
|小組第三排名第九淘汰
|隊史首次單屆不敗卻出局，絕殺遭吹、命運作弄的悲情之戰。
|隊史累積總戰績
|21場：3勝7平11負
|7次參賽出線次數：0
|亞洲唯一7度參賽卻從未晉級淘汰賽的悲情傳統強權。
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