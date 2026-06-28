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▲伊朗前鋒在對陣埃及的生死戰最後時刻曾踢進壓哨絕殺，引發全場陷入瘋狂，無奈隨後VAR介入並吹判越位在先，這顆被沒收的進球也成為伊朗命運大起大落的轉折點。（圖／美聯社／達志影像）

世界盃參賽年份 小組賽核心傳統戰績 最終賽事結果與命運 歷史意義 1978 / 2006 / 2014 皆為 1平2負 小組賽出局 早期面對歐美強權防線較為吃力，一勝難求。 1998年 1勝2負 小組賽出局 歷史性擊敗美國隊，斬獲隊史會內賽歷史首勝。 2018年 1勝1平1負，積4分 小組賽出局 隊史小組賽最高積分，展現亞洲頂級戰力仍差臨門一腳。 2022年 1勝2負 小組賽出局 擊敗威爾斯重燃希望，但生死戰不敵美國再度夢碎。 2026年 3戰3平，保持不敗 小組第三排名第九淘汰 隊史首次單屆不敗卻出局，絕殺遭吹、命運作弄的悲情之戰。 隊史累積總戰績 21場：3勝7平11負 7次參賽出線次數：0 亞洲唯一7度參賽卻從未晉級淘汰賽的悲情傳統強權。

伊朗真的有夠衰！2026年美加墨世界盃小組賽正式收官，「波斯軍團」伊朗在48隊擴軍新賽制下，一度距離隊史首次晉級淘汰賽只差一步，卻接連遭遇命運重擊。先是在對埃及的生死戰中，最後時刻的絕殺進球被VAR判定越位取消，痛失改寫命運的機會；隨後又因其他分組賽果連鎖變化，原本看似有望搭上32強末班車，最終卻被奧地利壓哨絕平後的積分與排序擠出晉級名單。伊朗最後在小組第三排名中位列第9，只差一席無緣32強，以最悲情的方式告別本屆世界盃。在全新的48隊賽制下，部分小組第三名仍有機會透過積分遞補晉級。伊朗在小組賽階段踢出3戰皆平的韌性表現，原本仍保有一線生機，且命運隨著別組的戰況劇烈起伏。當烏茲別克取得領先、阿爾及利亞上演絕殺時，伊朗的即時排名一度上升，讓全隊燃起晉級希望。然而命運無情，民主剛果隨後展開逆轉，加上奧地利在另一場比賽完成驚天動地的壓哨絕平，這些賽果累積的積分優勢瞬間超越了伊朗。再加上伊朗在與埃及一役中，最後一刻本已完成絕殺，卻在全場狂歡後被VAR判定越位在先、空歡喜一場。最終，這支亞洲強權在所有小組第三名的微幅差距中位列第九（前8名方可晉級），以最悲情的方式告別本屆世界盃。伊朗隊正式淘汰後，再度寫下了世界盃歷史上最悲情的一頁。隊史至今7次成功殺入世界盃會內賽，竟然「從未小組出線」，全數在首輪一輪遊打包回家。回顧伊朗在7屆世界盃中的21場比賽，累積取得了3勝7平11負的戰績。諷刺的是，過往幾屆伊朗總是差在臨門一腳，2018年拿下1勝1平1負、2022年奪下1勝，都遺憾未能突圍；而到了2026年，他們雖然在防守端展現極佳韌性，創下了隊史首次在世界盃小組賽「單屆不敗（3戰3平）」的傲人紀錄，卻依舊無法打破無法從小組賽出線的魔咒。這項隊史長達近50年的「淘汰宿命」，依舊是波斯騎兵心中最沉重的痛。