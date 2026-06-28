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27歲饒舌新鬼才陳嫺靜昨（27）日抱走第37屆金曲獎最佳新人獎，她慵懶迷幻的嗓音、日記式的「意識流」唱法及詩意歌詞驚豔樂壇，甚至有執業醫師形容「開刀時聽陳嫺靜可以幫助穩定心境」，而陳嫺靜清新軟萌的外貌也圈粉無數，有粉絲翻出她的崇光女中的畢業照，網友一看大讚「好可愛的人」，獲得近萬人按讚。一名粉絲在社群平台分享陳嫺靜就讀崇光女中時期（現已改名崇光中學）的畢業照，曝光的照片，陳嫺靜留著厚重短捲髮，戴粗框近視眼鏡，穿著校服露齒笑，迷人雙眼皮和兩個小梨渦十分可人。許多網友見到陳嫺靜國中時的樣貌，紛紛驚嘆留言：「哇，好可愛」、「留友睡到自然醒，吃大餐，再一個超甜的cake（陳嫺靜歌曲歌詞）」、「聽她唱歌好開心！可愛的學妹」、「留友看我可愛嫺」、「天啊！崇光學姐感到驕傲」、「好萌」、「從小可愛到大欸！」陳嫺靜國中就讀崇光女中美術班，畢業後升學至中山女高，隨後考入國立政治大學廣告系，為名符其實的高材生，她約7年前以愜意又迷離、可唱可饒的獨特風格在Z世代與獨立音樂圈爆紅，本屆憑首張專輯《如果每天都可以happy happy 誰想要sad》強勢入圍金曲獎等多項重量級大獎，甚至同時角逐歌后和新人獎，如今奪下一生只有一次的新人獎，未來發展備受各界矚目。