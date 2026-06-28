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博物館驚魂夜是真的！奇美河馬雕像爬過木棧道游湖

奇美證實《河馬家族》身分！位移40公尺 難道是法老的力量？

▲藝術家陳奕彰作品《河馬家族》。（圖／翻攝自奇美博物館FB）

連日豪雨意外上演奇美博物館驚魂夜！原本一座在草地上的巨型河馬雕像，竟然連夜爬過木棧道游回繆思湖，讓粉絲嘖嘖稱奇驚嘆「牠真的動起來」、「台南夏天真的很熱……泡水舒服多了～」。館方證實河馬身分是藝術家陳奕彰《河馬家族》作品，還開玩笑表示：「難道是法老的力量」，令人莞爾。全台灣連日豪雨，竟意外上演奇美博物館驚魂夜！原本一座位於草地上的巨型河馬雕像，連夜位移40公尺、來到繆思湖，讓粉絲嘖嘖稱奇驚嘆「牠真的動起來」、「台南夏天真的很熱……泡水舒服多了～」、「完全還原河馬習性」，開玩笑直呼「根本是博物館驚魂夜來不及游回去的彩蛋續集」。然而，最驚訝的是，河馬不只是移動距離，牠中間可是還「爬過木棧道」，而木棧道還完全沒損壞，掀起大批網友討論。奇美博物館小編稍早發文證實，河馬是來自「2016年奇美博物館舉辦《搖擺吧！動物們》藝術設計展，藝術家陳奕彰創作的人氣作品《河馬家族》」，透露最初便是設置在都會公園的觀景碼頭與繆思湖面上，「還記得當時好多人以為是真的河馬喔」小編笑道。而展覽結束後，與藝術家一同評估，將作品續留在園區供民眾欣賞，「為了長期維護之便，河馬家族便上岸移動至都會公園觀景碼頭旁的草地。」奇美小編還分享，上岸後的河馬人氣更大，不只成為大小朋友的遊樂玩伴，更因「從短期展覽變成長期設置的公共藝術作品，圓圓胖胖的河馬設置於博物館園區繆思湖畔，滿足人們心中可愛的動物形象」榮獲2018年文化部第六屆公共藝術獎「民間自辦公共藝術獎」。與奇美博物館淵源10年的大河馬，「這次趁著豪雨和雷聲，悄悄從草皮起身，爬過木棧道，再輕輕地游回10年前熟悉的湖面」，小編開玩笑表示「到底牠是如何趁夜漂回湖面，也許只有法老才知道了？」神來一筆，呼應館內正展出的大英博物館《埃及之王：法老》特展，讓眾人莞爾一笑。事實上，在古埃及神話裡，河馬女神「塔沃里特（Taweret）」可是守護家庭、生育、勞動與保護的象徵，她通常以河馬外型示人，並結合著獅子肢體與人類女性的特徵。