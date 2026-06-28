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▲上屆世界盃東道主卡達吞下隊史最慘烈的0：6敗仗。（圖／美聯社／達志影像）

▲比起「被淘汰」本身，更令人感慨的是，這很可能是韓國傳奇孫興慜的最後一屆世界盃。（圖／美聯社／達志影像）

▲澳洲在關鍵戰中逼平巴拉圭，以沉穩不敗的姿態穩穩收下32強門票。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽全數落幕，48支參賽球隊正式縮減至32強，各大洲的命運也呈現出極端的對比。在世界盃小組賽前段賽程大放異彩、集體爆發的亞洲勢力，最終卻迎來史詩級的慘敗，整體生存率僅剩五大洲中墊底的22%，9支參賽隊伍中只有日本、澳洲闖進32強淘汰賽。本屆首度採用的48隊新賽制，因「只需淘汰16隊」而擁有極高容錯率，未料最終的各洲存活率卻跌破眾人眼鏡。非洲（CAF）堪稱最大黑馬，10國出征高達9隊殺入淘汰賽，以90%的驚人勝率傲視全球。傳統強權南美洲（CONMEBOL）與歐洲（UEFA）也分別繳出83.3%及81.25%的超高突圍率，地位依舊穩固。北中美及加勒比海（CONCACAF）則靠著美、加、墨三大東道主強行撐住50%的及格線。反觀亞洲9國出戰，最終卻僅剩日本與澳洲2國生還，生存率跌至慘不忍睹的22%。回顧小組賽前段，亞洲球隊曾寫下2勝4平的亮眼開局，當時全網還在吹捧亞洲足球要翻身。未料隨著賽程深入，各隊板凳深度與戰術素養的硬傷徹底暴露，轉頭就湊出了一段「連續10場不勝」的尷尬紀錄。沙烏地阿拉伯0：4慘敗給西班牙；昔日亞洲冠軍伊拉克三戰合計只進1球、狂丟12球，末輪對陣塞內加爾更是開賽13分鐘就吃到紅牌，少一人的情況下被對手按在地上摩擦，終場以0：5慘遭輪流羞辱。而上屆世界盃東道主卡達更慘，直接吞下隊史最慘烈的0：6敗仗，中東與中亞強權集體崩盤，最後一塊遮羞布被撕得一點不剩。在這次的大翻車中，東亞與西亞的兩大巨頭韓國與伊朗，死狀最為慘烈。韓國隊的晉級過程可說是雲霄飛車。首戰逆轉後韓國晉級機率一度高達94%，小組賽末輪只要打平南非就能晉級，沒想到卻踢出隊史最醜陋的一戰，以0：1爆冷輸球，將主動權拱手讓人。最終在飯店苦等3天，眼睜睜看著剛果以3：1掀翻烏茲別克，將自己活生生擠出32強外卡名單。伊朗隊則顯得無比冤枉。由於政治與簽證風波，全隊遭到東道主美國各種刻意針對，甚至被規定在賽前24小時才被允許入境，且踢完比賽必須立刻離境。全隊憋著一肚子怨氣在場上拼命，無奈籤運不佳兼運氣欠佳，最終吞下「三戰皆平」的苦果，因積分與淨勝球差了關鍵一口氣，只能含淚跟著韓國隊一起打包行李。在一片廢墟的亞洲戰場中，最終還是得靠日本與澳洲兩大陣營來撐住最後尊嚴。「藍武士」日本隊本屆表現依舊驚艷世界，在小組賽中以2：2強勢逼平歐洲傳統強權荷蘭，隨後更以4：0的絕對統治力橫掃突尼西亞。日本隊將足球的傳球、控球玩得比歐美傳統豪門還要流暢細膩，確定晉級後，更在賽後記者會直接喊出「目標衝擊世界盃冠軍」的豪言。而澳洲隊則走出了另一條鐵血之路，憑藉著歐美級別的硬朗身體素質與密不透風的鋼鐵防線，在關鍵戰中逼平巴拉圭，以沉穩不敗的姿態穩穩收下32強門票，將其餘大翻車的亞洲隊友遠遠甩在身後。