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▲法國隊在當家神鋒姆巴佩（Kylian Mbappé，圖）的帶領下同樣在小組賽橫掃對手。但回顧2018年他們奪冠時，小組賽成績為2勝1平。（圖／美聯社／達志影像）

▲小羅納度曾為巴西隊出戰97場攻入33球，2002年與「大羅」羅納度、里瓦爾多組成「3R」助巴西奪下世界盃足球賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽激戰落幕，在48支球隊的激烈廝殺中，僅有三支球隊以摧枯拉朽的「3戰全勝」完美戰績殺出重圍，分別是尋求衛冕的阿根廷、試圖重返榮耀的法國，以及坐擁主場優勢的地主墨西哥。然而，在球迷為這三支強權的統治力歡呼時，一項長達24年的「世界盃魔咒」正悄悄壟罩在他們頭頂：自2002年的巴西隊之後，世界上再也沒有任何一支球隊，能在小組賽全勝的情況下最終捧起大力神盃。本屆世界盃小組賽中，法國隊與阿根廷隊不愧為奪冠的最大熱門，不僅巨星陣容星光熠熠，在場上的宰制力更是無庸置疑，雙雙以3勝0敗的完美姿態強勢晉級。而身為地主國的墨西哥同樣氣勢如虹，在滿場球迷的助威下踢出鐵血防守，同樣以全勝戰績搶下淘汰賽門票。在盃賽中取得全勝，通常象徵著球隊狀態調整極佳、戰術體系運作完美。但翻開世界盃的近代歷史，這項看似「無敵」的傲人戰績，卻往往成為淘汰賽階段的隱形毒藥。回顧過去五屆世界盃（2006年至2022年），最終奪冠的霸主在小組賽階段皆遭遇過亂流，沒有任何一隊能以3戰全勝的姿態晉級。以2022年的卡達世界盃為例，最終奪冠的阿根廷在小組賽首戰就大爆冷門輸給沙烏地阿拉伯，但隨後倒吃甘蔗連勝奪冠；2010年的無敵艦隊西班牙，同樣在首戰爆冷敗給瑞士；2014年的德國坦克與2018年的高盧雄雞法國，則分別在小組賽被迦納與丹麥逼平。歷史數據證明，在小組賽提前暴露弱點、甚至遭遇挫折，反而能讓球隊在淘汰賽階段更加謹慎，進而走到最後。上一支能夠在世界盃締造「小組賽全勝」且「最終奪冠」神話的球隊，必須追溯到2002年日韓世界盃的「森巴軍團」巴西隊。當時由羅納度（Ronaldo）、里瓦爾多（Rivaldo）與羅納汀荷（Ronaldinho）組成的恐怖「3R連線」，在小組賽連續擊退土耳其、中國與哥斯大黎加，隨後在淘汰賽連贏4場，以完美的7連勝強勢封王。如今24年過去了，這道「巴西障礙」依然無人能破。帶著全勝戰績挺進32強的法國、阿根廷與墨西哥，究竟是會挾著這股無敵氣勢一路殺進決賽、打破高懸24年的魔咒？還是會重蹈近代世足的覆轍，在淘汰賽提前中箭落馬？這項充滿歷史玄機的「全勝奪冠」魔咒，無疑將成為接下來淘汰賽最引人入勝的觀賽焦點。