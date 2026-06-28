歐洲熱浪持續肆虐，多國高溫紀錄接連被改寫，英國、法國、德國、捷克及丹麥近日皆測得歷史新高氣溫，部分地區更突破攝氏40度。隨著酷暑來襲，一名台灣留學生將台灣常見的「結冰水」帶進英國校園，也意外掀起模仿熱潮，引發網友熱烈討論。
歐洲多國高溫破紀錄 近2億人籠罩熱浪威脅
根據路透社及法新社報導，近來歐洲多國高溫紀錄持續刷新。丹麥27日一天內兩度改寫歷史高溫，先後在貝爾德林厄（Beldringe）及厄杜姆（Odum）測得攝氏37.0度，打破1975年創下的36.4度紀錄。
丹麥氣象研究所（DMI）指出，這是自1874年開始氣象觀測以來最高溫紀錄。氣象專家也表示，全球暖化正使極端高溫成為歐洲夏季的新常態，未來丹麥突破40度恐怕只是時間問題。
德國同樣刷新歷史紀錄，薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）測得攝氏41.5度，超越前一天創下的41.3度；捷克布拉格北部地區則測得40.8度，再寫新高。
法新社指出，預估歐洲約有近2億人口正面臨超過35度高溫侵襲，西班牙、法國、英國、瑞士等國本週也陸續打破歷史高溫紀錄。西班牙「MoMo全國死亡率監測系統」更估計，6月21日至24日間已有超過200起死亡案例可能與熱浪有關。
台灣留學生帶「結冰水」上課 意外掀校園模仿潮
就在歐洲民眾苦尋消暑方式之際，一名旅居英國的台灣留學生分享自己的「台灣智慧」，意外在網路掀起話題。
該名留學生在Threads發文表示，英國熱浪來襲，高溫讓他笑稱「還以為自己回到台灣」，於是帶著一瓶從冷凍庫拿出的「結冰水」到學校，「身為台灣人，夏天就是要喝結冰水」。
沒想到同學看到後紛紛效法，把自己的礦泉水也放進冷凍庫，到了第二堂課，幾乎人人手上都有一瓶結冰水。原PO笑說，自己似乎「成功把結冰水文化發揚光大」。
貼文吸引超過39萬人次瀏覽，不少台灣網友留言笑稱，「還可以教他們做可樂冰沙」、「接下來推廣青草茶、綠豆湯」、「英國人終於知道結冰水的魅力」，原PO也回應表示，未來會繼續努力把台灣夏日消暑文化介紹給更多人。
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根據路透社及法新社報導，近來歐洲多國高溫紀錄持續刷新。丹麥27日一天內兩度改寫歷史高溫，先後在貝爾德林厄（Beldringe）及厄杜姆（Odum）測得攝氏37.0度，打破1975年創下的36.4度紀錄。
丹麥氣象研究所（DMI）指出，這是自1874年開始氣象觀測以來最高溫紀錄。氣象專家也表示，全球暖化正使極端高溫成為歐洲夏季的新常態，未來丹麥突破40度恐怕只是時間問題。
德國同樣刷新歷史紀錄，薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）測得攝氏41.5度，超越前一天創下的41.3度；捷克布拉格北部地區則測得40.8度，再寫新高。
法新社指出，預估歐洲約有近2億人口正面臨超過35度高溫侵襲，西班牙、法國、英國、瑞士等國本週也陸續打破歷史高溫紀錄。西班牙「MoMo全國死亡率監測系統」更估計，6月21日至24日間已有超過200起死亡案例可能與熱浪有關。
台灣留學生帶「結冰水」上課 意外掀校園模仿潮
就在歐洲民眾苦尋消暑方式之際，一名旅居英國的台灣留學生分享自己的「台灣智慧」，意外在網路掀起話題。
該名留學生在Threads發文表示，英國熱浪來襲，高溫讓他笑稱「還以為自己回到台灣」，於是帶著一瓶從冷凍庫拿出的「結冰水」到學校，「身為台灣人，夏天就是要喝結冰水」。
沒想到同學看到後紛紛效法，把自己的礦泉水也放進冷凍庫，到了第二堂課，幾乎人人手上都有一瓶結冰水。原PO笑說，自己似乎「成功把結冰水文化發揚光大」。
貼文吸引超過39萬人次瀏覽，不少台灣網友留言笑稱，「還可以教他們做可樂冰沙」、「接下來推廣青草茶、綠豆湯」、「英國人終於知道結冰水的魅力」，原PO也回應表示，未來會繼續努力把台灣夏日消暑文化介紹給更多人。