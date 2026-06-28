第37屆金曲獎昨（27）日晚間落幕，不少觀眾看完後一致盛讚是近幾年最強。超過26年資歷的資深媒體人狄志為表示：「應該不是只有我，把今年的金曲獎從頭到尾看完的吧？」更直言應是近幾年最好看的一屆。他認為，除了入圍名單夠精彩，A-Lin首次主持表現亮眼，加上熟悉歌手齊聚、經典歌曲串連回憶，讓五、六年級生找回當年守在電視前看金曲獎的感動，也吸引不少七、八年級生共鳴，貼文曝光後引發熱烈討論。
A-Lin首次主持成最大亮點！開場零冷場
狄志為在臉書發文表示，今年第37屆金曲獎真正讓整場典禮「活起來」的人就是A-Lin。典禮一開始，A-Lin先演唱〈幸福在歌唱〉揭開序幕，隨後畫面突然切換成新聞播報模式，原本讓不少人誤以為轉播出狀況，下一秒又霸氣站上巨蟒蛇頭演唱蔡依林〈Pleasure〉，狠嗆一句「怎樣，我不能唱跳喔」瞬間將全場氣氛炒至高點。
除了演唱之外，A-Lin也把台東跨年「那魯One、那魯Two」經典哏搬上舞台，搭配王宏恩等人的脫口秀橋段，整場節奏流暢、笑點不斷。介紹台語女歌手入圍時，她更自稱「原住民小江蕙」並模仿江蕙，引來全場笑聲。
狄志為認為，A-Lin不只會唱、會演，也能主持、接梗，臨場反應自然，又不會搶走得獎人的光彩，直言「金曲獎找對人了」。
熟悉歌手齊聚！五六七八年級生共鳴
狄志為分析，金曲37之所以受到好評，另一個關鍵就是「熟悉感」。他表示，近年不少五、六年級生認為金曲獎離觀眾愈來愈遠，入圍者和歌曲都不熟悉，甚至失去收看的動力。
但今年從入圍名單、表演嘉賓到頒獎人，都出現許多陪伴大家成長的熟面孔，包括蔡依林、彭佳慧、白冰冰、秀蘭瑪雅、張震嶽、周湯豪、蕭煌奇等藝人接力登台；孫淑媚、田馥甄、比莉與周湯豪母子的演出，以及久違站上金曲舞台的莫文蔚，也讓不少觀眾直呼「青春回來了」。
此外，Lulu擔任頒獎人時，公開播出A-Lin私下傳給她的語音訊息，內容笑虧「不要意氣用事把獎頒給Jolin喔！」引發全場爆笑；最終A-Lin真的以〈幸福在歌唱〉奪下年度歌曲獎，Lulu一句「大家真的要慎選朋友」，也成為典禮經典橋段。
全場一面倒盛讚：多年來第一次看完整場
貼文曝光後，不少人紛紛留言表示，今年金曲獎成功找回昔日的感動，「我是六年級生，很多年沒看金曲，今年因為A-Lin想找時間補完整場」、「79年次昨天17點準時守在電視前，蔡依林、張震嶽一出來，全是青春回憶」、「我爸媽竟然願意把整場看完，就知道這屆有多成功」。
也有不少七、八年級生表示同樣深有共鳴，「七年級也覺得超好看」、「16歲女兒原本想看電影，最後跟著我一路看完金曲」、「好多大咖同台，真的好久沒看到這麼精彩的一屆」、「完全沒有想轉台」、「第一次把金曲獎從頭看到尾」。
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狄志為在臉書發文表示，今年第37屆金曲獎真正讓整場典禮「活起來」的人就是A-Lin。典禮一開始，A-Lin先演唱〈幸福在歌唱〉揭開序幕，隨後畫面突然切換成新聞播報模式，原本讓不少人誤以為轉播出狀況，下一秒又霸氣站上巨蟒蛇頭演唱蔡依林〈Pleasure〉，狠嗆一句「怎樣，我不能唱跳喔」瞬間將全場氣氛炒至高點。
狄志為認為，A-Lin不只會唱、會演，也能主持、接梗，臨場反應自然，又不會搶走得獎人的光彩，直言「金曲獎找對人了」。
狄志為分析，金曲37之所以受到好評，另一個關鍵就是「熟悉感」。他表示，近年不少五、六年級生認為金曲獎離觀眾愈來愈遠，入圍者和歌曲都不熟悉，甚至失去收看的動力。
但今年從入圍名單、表演嘉賓到頒獎人，都出現許多陪伴大家成長的熟面孔，包括蔡依林、彭佳慧、白冰冰、秀蘭瑪雅、張震嶽、周湯豪、蕭煌奇等藝人接力登台；孫淑媚、田馥甄、比莉與周湯豪母子的演出，以及久違站上金曲舞台的莫文蔚，也讓不少觀眾直呼「青春回來了」。
全場一面倒盛讚：多年來第一次看完整場
貼文曝光後，不少人紛紛留言表示，今年金曲獎成功找回昔日的感動，「我是六年級生，很多年沒看金曲，今年因為A-Lin想找時間補完整場」、「79年次昨天17點準時守在電視前，蔡依林、張震嶽一出來，全是青春回憶」、「我爸媽竟然願意把整場看完，就知道這屆有多成功」。
也有不少七、八年級生表示同樣深有共鳴，「七年級也覺得超好看」、「16歲女兒原本想看電影，最後跟著我一路看完金曲」、「好多大咖同台，真的好久沒看到這麼精彩的一屆」、「完全沒有想轉台」、「第一次把金曲獎從頭看到尾」。