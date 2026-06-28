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沈伯洋批AI防洪淪口號 蔣萬安反擊

住4樓也能拿慰問金？蔣萬安回應了

近日台北市內湖區淹水事件，儼然成了台北市長選戰關注焦點！民進黨參選人沈伯洋痛批市府的AI防洪及應變措施沒有即時發揮，淪為口號。對此，北市長蔣萬安強調，水利處有「戀戀水綠」APP，民政局也有推播系統，未來針對低窪還有山坡地方、易淹水這種風險地方，來宣導請住戶、民眾訂閱相關APP。但被問到會不會覺得沈伯洋也常問A答B？蔣萬安反問記者，「呵呵，你們覺得咧？」蔣萬安說，他面對記者的提問都很具體地說明清楚，也用實際行動來持續做各項市政進行推進，持續佈建各項市政建設。但針對沈伯洋指控有許多住戶沒有收到通知，數據跟氣象局不同，水利處的官方LINE的好友只有1萬4千多人，蔣萬安說，未來會要求水利處特別針對包括低窪還有山坡地方、易淹水這種風險地方的住戶、民眾，宣傳多訂閱「戀戀水綠」的APP。至於民進黨北市議員何孟樺指控內湖有住在四樓的受災戶也有領到慰問金一事，蔣萬安說，區公所已經有清楚的說明。這一次整個慰問金還有補助金的發放，就是從寬、從優、從速的原則來進行，也一定會做核實的工作。所以這個部分公所都會來處理。