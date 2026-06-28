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▲2010年荷蘭、2014年阿根廷與2018年克羅埃西亞都曾以小組賽全勝之姿闖進決賽，卻都在最後一戰飲恨屈居亞軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲2006年西班牙曾在小組賽3戰全勝強勢出線，卻在16強提前遭淘汰，成為近代世界盃全勝隊最慘案例。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽正式落幕，墨西哥、法國與阿根廷成為本屆僅有的3支「3戰全勝」球隊，強勢挺進32強淘汰賽。不過，小組賽全勝看似是冠軍相，近代世界盃歷史卻給出相當殘酷的答案。根據數據統計，自2006年至2018年，過去5屆世界盃共出現13支小組賽全勝球隊，但這13支「完美出線」的隊伍，最終全都無緣捧起大力神盃，其中有人倒在決賽，有人止步4強、8強，最慘的甚至16強就提前出局。在短期盃賽中，小組賽3戰全勝通常代表球隊狀態調整得宜，攻守體系穩定，也具備足夠的板凳深度與臨場執行力。但世界盃淘汰賽向來殘酷，從16強開始，對手研究更細、比賽容錯率更低，任何一次失誤都可能讓前面累積的完美戰績瞬間歸零。回顧2006年至2018年世界盃，共有13支球隊在小組賽階段3戰全勝，但最終沒有任何一隊能夠奪冠。換句話說，小組賽全勝固然象徵球隊具備強大統治力，卻不代表冠軍之路就此順遂，反而可能成為淘汰賽階段被外界放大檢視的壓力來源。這13支全勝球隊中，最接近冠軍的共有3隊，分別是2010年荷蘭、2014年阿根廷與2018年克羅埃西亞。這3支球隊都在小組賽展現強勢表現，一路闖進決賽，但最終都在最後一戰功虧一簣。2010年荷蘭小組賽全勝出線，淘汰賽一路擊敗斯洛伐克、巴西與烏拉圭，最終卻在決賽延長賽不敵西班牙；2014年阿根廷在梅西（Lionel Messi）領軍下同樣3戰全勝，決賽卻遭德國格策（Mario Götze）絕殺；2018年克羅埃西亞小組賽全勝，包括3：0痛擊阿根廷，最後卻在決賽不敵法國，收下隊史最佳亞軍成績。除了3支亞軍球隊之外，另有多支小組賽全勝隊伍在4強或8強階段遭到淘汰。2006年地主德國與葡萄牙、2014年荷蘭、2018年比利時，都曾以小組賽全勝之姿晉級，最終卻止步準決賽，無緣冠軍戰。另外，還有多支全勝球隊倒在8強。這也讓「小組賽全勝」變成一項相當微妙的訊號：它足以證明球隊具備爭冠實力，卻也常常讓球隊在淘汰賽前就被對手完整研究，進而面臨更針對性的防守與戰術限制。若要說近代世界盃全勝球隊中最慘烈的案例，2006年德國世界盃的西班牙絕對榜上有名。當時「無敵艦隊」在小組賽3戰全勝，進攻火力與場面內容都相當出色，看似已經具備挑戰冠軍的條件。沒想到進入淘汰賽後，西班牙在16強碰上法國，最終提前中箭落馬，成為近5屆13支小組賽全勝球隊中，唯一一支連8強都沒能闖進的隊伍。這段歷史也成為最經典的警訊：小組賽踢得再漂亮，到了淘汰賽仍可能一場崩盤就被迫回家。值得一提的是，2022年卡達世界盃甚至沒有任何一支球隊能在小組賽取得3戰全勝。最終奪冠的阿根廷，首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯，一度陷入巨大危機，但隨後反而一路調整狀態，最終倒吃甘蔗捧起大力神盃。2010年西班牙也是類似劇本，小組賽首戰爆冷敗給瑞士，卻在後續賽事逐步修正問題，最後奪下隊史首座世界盃冠軍。從這個角度來看，小組賽遭遇亂流未必是壞事，反而可能讓球隊提早暴露問題、完成修正，避免在淘汰賽才付出代價。