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赴法參展遇死劫 原創動畫竟成遺作

曾參與《蜘蛛人：穿越新宇宙》 北美動畫圈新生代人才

▲德拉羅薩曾參與《彩虹小馬大電影》等多部動畫電影製作。（圖／《彩虹小馬大電影》）

▲路易斯．德．拉．羅薩曾參與《蜘蛛人：穿越新宇宙》動畫製作。（圖／翻攝自 Luis de la Rosa 社群）

▲德拉羅薩逝世消息曝光後，全球動畫師與創作者紛紛繪製插畫悼念，感謝他為動畫產業留下的創作與貢獻。（圖／翻攝自X）

曾參與奧斯卡最佳動畫長片《蜘蛛人：穿越新宇宙》、《彩虹小馬大電影》等作品的墨西哥動畫師路易斯．德．拉．羅薩（Luis de la Rosa）驚傳逝世，享年34歲。他日前赴法國參加動畫界年度盛會「安錫國際動畫影展」，卻在活動期間發生意外，不幸遭火車撞擊身亡。消息曝光後震驚全球動畫圈，安錫影展也在閉幕典禮向他致敬。事故發生於當地時間6月24日晚間，路易斯．德．拉．羅薩行經安錫市郊鐵道路段，疑似未注意到列車接近，雖然列車曾鳴笛示警，路易斯仍不幸遭撞擊身亡，警方目前仍在調查事故原因。據悉，警方是透過他隨身攜帶的安錫影展證件確認身分，而他此次並非僅以動畫師身分參展，更帶著自己籌備多年的原創動畫企劃《Ash Raider World》前往 MIFA 動畫市場，希望向世界各地片商與投資人介紹作品，未料卻發生憾事，也讓這部新作成為未竟遺作。德拉羅薩來自墨西哥，畢業後赴加拿大發展，曾任職於 WildBrain、Titmouse、Atomic Cartoons、Deluxe Animation 等知名動畫公司，是近年北美動畫圈備受看好的年輕動畫師之一。雖然年僅34歲，但已參與多部知名動畫電影與影集，包括《蜘蛛人：穿越新宇宙》、《彩虹小馬大電影》、《怪物奇兵 全新世代》、《博物館驚魂夜：法老再現》，以及《Animaniacs》、《Carmen Sandiego》、《My Dad the Bounty Hunter》等作品，累積豐富製作經歷。《蜘蛛人：穿越新宇宙》更於2024年入圍奧斯卡最佳動畫長片，獨特的漫畫分鏡與多元動畫風格廣受全球影迷讚譽，而德拉羅薩也是龐大動畫團隊的一員。噩耗曝光後，不少曾合作過的動畫師與業界人士紛紛在社群平台發文悼念，形容他是一位充滿創意、樂於分享且對動畫懷抱熱情的人。安錫國際動畫影展於本屆閉幕典禮中特別安排追思環節，向這位年輕創作者致敬，感謝他對動畫產業的貢獻，也讓更多人記住這位才華洋溢、卻英年早逝的動畫師。■ 國籍：墨西哥■ 享年：34歲■ 職業：動畫師、視覺開發、角色動畫師■ 曾任職公司：WildBrain、Titmouse、Atomic Cartoons、Deluxe Animation 等🟡 代表作品■《蜘蛛人：穿越新宇宙》■《彩虹小馬大電影》■《怪物奇兵 全新世代》■《博物館驚魂夜：法老再現》■《Animaniacs》新版■《Carmen Sandiego》■《My Dad the Bounty Hunter》