英國近日遭熱浪侵襲，多地氣溫飆升至攝氏30多度，創下史上最熱6月紀錄，酷暑不僅讓民眾叫苦連天，也帶動飯店冷氣房需求暴增。多家業者表示，近期住房率明顯攀升，不少民眾臨時訂房避暑，甚至有新手爸媽為了讓新生兒睡得舒適，特地入住設有空調的飯店。
英國熱浪飆破36度 冷氣房一房難求、避暑訂房暴增
根據衛報報導，英國近日經歷有紀錄以來最炎熱的一週之一，英格蘭及威爾斯部分地區氣溫逼近40度。英國氣象局（Met Office）本週發布極端高溫警報，薩福克郡（Suffolk）瓦蒂舍姆（Wattisham）更測得攝氏36.9度，刷新6月歷史最高溫紀錄。
訂房平台Booking.com統計，自6月1日以來，全英搜尋住宿時勾選「附空調（Air Conditioning）」條件的比例已增加至原本的3倍，顯示熱浪來襲後，冷氣設備已成為旅客訂房的重要考量。
支付平台Adyen的數據也顯示，今年6月22日至25日，英國飯店業透過平台完成的交易金額較去年同期增加34%，反映避暑需求明顯升溫。
新手爸媽也搶訂冷氣房 情侶延住享受避暑假期
經營全英多間酒館與旅館的Heartwood Inns表示，本週平均住房率已達86%，不少據點幾乎客滿。業者指出，約三分之一來電訂房的旅客，都會先詢問房間是否設有空調。
Heartwood Inns也發現，近來有越來越多家中有新生兒的家庭前來詢問，希望入住冷氣房，原因是家中室溫過高，難以讓嬰兒舒適入睡。
倫敦Templeton Garden飯店總經理庫爾潘（Dean Culpan）表示，隨著熱浪持續，目前飯店已滿房，越來越多旅客希望利用館內空調環境遠距工作、休息，或在花園等較涼爽的空間避暑。
他指出，近期露台用餐與戶外飲品區的人潮也明顯增加，陰涼座位更成為館內最受歡迎的位置之一。
位於牛津郡伍德斯托克（Woodstock）的The Feathers飯店也表示，最近一週住房率已由74%提升至81%，不少旅客都是臨時訂房，希望逃離家中的高溫環境，到有冷氣的飯店好好休息。
飯店營運經理瓊斯（Gemma Jones）表示，空調客房如今已成為最大的賣點之一，許多旅客都表示，寧願入住飯店，也不想待在沒有冷氣的家中。
她指出，近期不少訂房來自住在附近、開車即可抵達的情侶，他們原本只是想短暫避暑，最後甚至將一晚住宿延長為兩晚以上，希望趁著天氣放鬆度假。
歐洲飯店冷氣並非標配 夏季旅遊訂房前先確認
值得注意的是，歐洲飯店並非每間都設有冷氣。由於歐洲過去夏季氣候相對溫和，加上不少歷史建築受文化資產保護限制，無法大規模加裝空調，因此即使是三星、四星甚至部分五星級飯店，也可能僅提供電風扇或自然通風，而非中央空調。
近年隨著全球暖化導致歐洲極端高溫愈來愈頻繁，不少飯店才陸續增設冷氣設備，但普及率仍不如亞洲、美國等地。因此，若計畫夏季前往英國、法國、義大利、西班牙等歐洲國家旅遊，建議旅客訂房前先確認住宿是否標示「Air Conditioning」，或直接向飯店確認房內設備，以免入住後才發現沒有冷氣，在熱浪中度過難眠的一夜。
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根據衛報報導，英國近日經歷有紀錄以來最炎熱的一週之一，英格蘭及威爾斯部分地區氣溫逼近40度。英國氣象局（Met Office）本週發布極端高溫警報，薩福克郡（Suffolk）瓦蒂舍姆（Wattisham）更測得攝氏36.9度，刷新6月歷史最高溫紀錄。
訂房平台Booking.com統計，自6月1日以來，全英搜尋住宿時勾選「附空調（Air Conditioning）」條件的比例已增加至原本的3倍，顯示熱浪來襲後，冷氣設備已成為旅客訂房的重要考量。
支付平台Adyen的數據也顯示，今年6月22日至25日，英國飯店業透過平台完成的交易金額較去年同期增加34%，反映避暑需求明顯升溫。
經營全英多間酒館與旅館的Heartwood Inns表示，本週平均住房率已達86%，不少據點幾乎客滿。業者指出，約三分之一來電訂房的旅客，都會先詢問房間是否設有空調。
Heartwood Inns也發現，近來有越來越多家中有新生兒的家庭前來詢問，希望入住冷氣房，原因是家中室溫過高，難以讓嬰兒舒適入睡。
倫敦Templeton Garden飯店總經理庫爾潘（Dean Culpan）表示，隨著熱浪持續，目前飯店已滿房，越來越多旅客希望利用館內空調環境遠距工作、休息，或在花園等較涼爽的空間避暑。
他指出，近期露台用餐與戶外飲品區的人潮也明顯增加，陰涼座位更成為館內最受歡迎的位置之一。
位於牛津郡伍德斯托克（Woodstock）的The Feathers飯店也表示，最近一週住房率已由74%提升至81%，不少旅客都是臨時訂房，希望逃離家中的高溫環境，到有冷氣的飯店好好休息。
飯店營運經理瓊斯（Gemma Jones）表示，空調客房如今已成為最大的賣點之一，許多旅客都表示，寧願入住飯店，也不想待在沒有冷氣的家中。
她指出，近期不少訂房來自住在附近、開車即可抵達的情侶，他們原本只是想短暫避暑，最後甚至將一晚住宿延長為兩晚以上，希望趁著天氣放鬆度假。
歐洲飯店冷氣並非標配 夏季旅遊訂房前先確認
值得注意的是，歐洲飯店並非每間都設有冷氣。由於歐洲過去夏季氣候相對溫和，加上不少歷史建築受文化資產保護限制，無法大規模加裝空調，因此即使是三星、四星甚至部分五星級飯店，也可能僅提供電風扇或自然通風，而非中央空調。
近年隨著全球暖化導致歐洲極端高溫愈來愈頻繁，不少飯店才陸續增設冷氣設備，但普及率仍不如亞洲、美國等地。因此，若計畫夏季前往英國、法國、義大利、西班牙等歐洲國家旅遊，建議旅客訂房前先確認住宿是否標示「Air Conditioning」，或直接向飯店確認房內設備，以免入住後才發現沒有冷氣，在熱浪中度過難眠的一夜。