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第37屆金曲獎邀請田馥甄（Hebe）擔任表演嘉賓，獻唱多首由已故音樂人袁惟仁創作的經典歌曲，包括〈消失〉、〈旋木〉、〈離開我〉及〈缺席〉等作品，向恩師致敬的演出讓全場成為一片淚海。表演播出後，有網友也翻出過去《康熙來了》片段，讓S.H.E與袁惟仁之間的互動再度成為話題。當年袁惟仁和Ella同台登上《康熙來了》聊天，袁惟仁身為S.H.E的恩師，自信表示Hebe特別喜歡自己，Selina也對他很好，沒想到Ella立刻接話吐槽。Ella直接大爆料Hebe根本不想跟袁惟仁講電話，還說過對袁惟仁「有莫名其妙的恨」，大S笑著總結：「所以袁惟仁打給妳們，其他兩人可能會裝沒看到，只有妳會接電話？」Ella解釋，每次自己接到電話，想要拿給Hebe聽，但Hebe都會拒絕直呼：「不要！我不要跟他講電話！」最後又會接過來不甘願說：「幹嘛啦！」應付幾句，現場一來一往笑料不斷。Ella笑說S.H.E對袁惟仁的感情就是這樣，常常嫌棄他又很愛他。片段在多年後又被挖出，網友笑說袁惟仁和S.H.E之間的互動模式，很像是姊姊接起爸爸電話，在一旁的妹妹不得不也應付兩句，看著他們以前一起鬧、相愛相殺的樣子直呼超懷念。