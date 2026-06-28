鄉親記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月29日（週一）新北市、桃園市將有19萬戶停水事件，最長影響時間達21小時。《NOWNEWS今日新聞》統整桃園市、新北市在6月29日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎新北市6月29日停水範圍一次看
🕦停水時間：6月29日上午08時至30日凌晨02時(共18小時)
停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程
📍影響區域
泰山區、五股區：大科路、大科一路、錢厝坑、自強路(泰山區)、黎明路、泰林路三段、犁頭窠、登林路85~91-10號及112-114-6號 以上含周邊巷弄。
🕦停水時間：6月29日上午08時至30日凌晨0時(共16小時)
停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程
📍影響區域
林口區：全部。
📍新北13處臨時供水站
1.林口區南勢二街154號(南勢市民活動中心)
2.林口區公園路46號(麗林國小)
3.林口區麗園一街6巷口(林口國宅郵局)
4.林口區林口路237號(林口路竹林路口)
5.林口區自強三街(贊天宮)
6.林口區仁愛路1段378號(林口區公所)
7.林口區仁愛路1段2號(師範大學)
8.林口區民權路165號(湖南市民活動中心)
9.林口區竹林路350號斜對面
10.泰山區大科路300號(大科里民活動中心)
11.泰山區泰林路3段22號(黎明技術學院)
12.五股區登林路81號(新加坡花園城堡)
13.五股區德音里外寮路1號
◼︎桃園市6月29日停水範圍一次看
🕦停水時間：6月29日上午08時至30日凌晨02時(共18小時)
停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程
📍影響區域
桃園區：中德里、南門里、玉山里、泰山里、長德里、慈文里、寶山里、寶民里、寶慶里、中寧里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、信光里、中正里、中埔里、自強里、經國里、同安里、藝文里、福林里。
🕦停水時間：6月29日上午08時至30日凌晨02時(共18小時)
停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程
📍影響區域
龜山區：龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、龜山里、大同里、楓樹里、長庚里、樂善里、文桃里、文樂里、長樂里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、大華里、文青里(A7 合宜宅、體育大學、長庚大學)、文藝里 蘆竹區/瓦窯里、坑子里、山腳里、山鼻里、外社里、內厝里、坑口里和平街。 新北市/泰山區/大科里/南林路。
降壓地區（影響時間6月29日上午08時至18時(共12小時)）
桃園區：中信里、中原里、中和里、中山里、中平里、中成里、中泰里、中聖里、中興里、中路里、光興里、北門里、 南華里、豐林里、大林里、文中里、文化里、文昌里、文明里、東埔里、武陵里、民生里、永安里、永興里、萬壽里、西湖里、西門里、長美里、龍岡里、大樹里。
🕦停水時間：6月29日上午08時至30日凌晨0時(共16小時)
停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程
📍影響區域
大園區：三石里、大海里、竹圍里、菓林里。 龜山區/中興里、山德里、山福里、山頂里、新興里、新路里、楓福里、福源里、精忠里、舊路里、陸光里。 八德區/大勇里、大同里、大宏里、大慶里、大成里、大智里、大榮里、大正里、大福里、大義里、廣隆里、陸光里。
📍桃園市27處臨時供水站
龜山區光峰路2號(龜山自來水公司)
龜山區萬壽路二段108號(嶺頂里辦公處)
龜山區文化七路118巷7號(大華市民活動中心)
龜山區忠義路二段491號(大崗市民活動中心)
龜山區復興街250巷1-1號(公西市民活動中心)
龜山區文昌五街99號(文化市民活動中心)
龜山區樂安街1號(顯安巖顯應祖師廟)
龜山區振興路749巷1弄18號(舊路老人活動中心)
桃園區中山路291號(桃園服務所)
桃園區寶山里寶山公園
桃園區寶民里寶山街227號寶山名邸
桃園區寶慶里大興西路二段172號(竹城)
桃園區中寧里中寧公園
桃園區寶安里寶慶公園
桃園區瑞慶里瑞慶公園
桃園區明德里瑞明公園
桃園區同德里同德環保公園
桃園區中正里向陽公園(力行路加油站對面)
桃園區中埔里中路兒二公園永安路765巷天台街口
桃園區自強里新埔十街莊敬路一段口綠地
桃園區經國里同新公園
蘆竹區山林路三段102巷9號(坑子市民活動中心)
蘆竹區山林路2段471號(外社市民活動中心)
蘆竹區山外路117號(彎頭仔市民活動中心)
蘆竹區瓦窯里南山路與仁愛路口公園-婦幼館旁
蘆竹區南山路三段125號
蘆竹區南山路二段46號
❗停水前後注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。
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🕦停水時間：6月29日上午08時至30日凌晨02時(共18小時)
停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程
📍影響區域
泰山區、五股區：大科路、大科一路、錢厝坑、自強路(泰山區)、黎明路、泰林路三段、犁頭窠、登林路85~91-10號及112-114-6號 以上含周邊巷弄。
停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程
📍影響區域
林口區：全部。
📍新北13處臨時供水站
1.林口區南勢二街154號(南勢市民活動中心)
2.林口區公園路46號(麗林國小)
3.林口區麗園一街6巷口(林口國宅郵局)
4.林口區林口路237號(林口路竹林路口)
5.林口區自強三街(贊天宮)
6.林口區仁愛路1段378號(林口區公所)
7.林口區仁愛路1段2號(師範大學)
8.林口區民權路165號(湖南市民活動中心)
9.林口區竹林路350號斜對面
10.泰山區大科路300號(大科里民活動中心)
11.泰山區泰林路3段22號(黎明技術學院)
12.五股區登林路81號(新加坡花園城堡)
13.五股區德音里外寮路1號
🕦停水時間：6月29日上午08時至30日凌晨02時(共18小時)
停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程
📍影響區域
桃園區：中德里、南門里、玉山里、泰山里、長德里、慈文里、寶山里、寶民里、寶慶里、中寧里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、信光里、中正里、中埔里、自強里、經國里、同安里、藝文里、福林里。
🕦停水時間：6月29日上午08時至30日凌晨02時(共18小時)
停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程
📍影響區域
龜山區：龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、龜山里、大同里、楓樹里、長庚里、樂善里、文桃里、文樂里、長樂里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、大華里、文青里(A7 合宜宅、體育大學、長庚大學)、文藝里 蘆竹區/瓦窯里、坑子里、山腳里、山鼻里、外社里、內厝里、坑口里和平街。 新北市/泰山區/大科里/南林路。
降壓地區（影響時間6月29日上午08時至18時(共12小時)）
桃園區：中信里、中原里、中和里、中山里、中平里、中成里、中泰里、中聖里、中興里、中路里、光興里、北門里、 南華里、豐林里、大林里、文中里、文化里、文昌里、文明里、東埔里、武陵里、民生里、永安里、永興里、萬壽里、西湖里、西門里、長美里、龍岡里、大樹里。
🕦停水時間：6月29日上午08時至30日凌晨0時(共16小時)
停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程
📍影響區域
大園區：三石里、大海里、竹圍里、菓林里。 龜山區/中興里、山德里、山福里、山頂里、新興里、新路里、楓福里、福源里、精忠里、舊路里、陸光里。 八德區/大勇里、大同里、大宏里、大慶里、大成里、大智里、大榮里、大正里、大福里、大義里、廣隆里、陸光里。
📍桃園市27處臨時供水站
龜山區光峰路2號(龜山自來水公司)
龜山區萬壽路二段108號(嶺頂里辦公處)
龜山區文化七路118巷7號(大華市民活動中心)
龜山區忠義路二段491號(大崗市民活動中心)
龜山區復興街250巷1-1號(公西市民活動中心)
龜山區文昌五街99號(文化市民活動中心)
龜山區樂安街1號(顯安巖顯應祖師廟)
龜山區振興路749巷1弄18號(舊路老人活動中心)
桃園區中山路291號(桃園服務所)
桃園區寶山里寶山公園
桃園區寶民里寶山街227號寶山名邸
桃園區寶慶里大興西路二段172號(竹城)
桃園區中寧里中寧公園
桃園區寶安里寶慶公園
桃園區瑞慶里瑞慶公園
桃園區明德里瑞明公園
桃園區同德里同德環保公園
桃園區中正里向陽公園(力行路加油站對面)
桃園區中埔里中路兒二公園永安路765巷天台街口
桃園區自強里新埔十街莊敬路一段口綠地
桃園區經國里同新公園
蘆竹區山林路三段102巷9號(坑子市民活動中心)
蘆竹區山林路2段471號(外社市民活動中心)
蘆竹區山外路117號(彎頭仔市民活動中心)
蘆竹區瓦窯里南山路與仁愛路口公園-婦幼館旁
蘆竹區南山路三段125號
蘆竹區南山路二段46號
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。