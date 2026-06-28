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▲新北市6月29日停水範圍、時程。（圖／新北水樣）

◼︎新北市6月29日停水範圍一次看

▲新北市泰山區、五股區6月29日停水範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲新北市林口區6月29日停水範圍。（圖／台灣自來水公司）

新北13處臨時供水站

▲新北市臨時供水站位置。（圖／台灣自來水公司）

◼︎桃園市6月29日停水範圍一次看

▲桃園市6月29日停水範圍。（圖／台灣自來水公司）

降壓地區（影響時間6月29日上午08時至18時(共12小時)）

桃園市27處臨時供水站

▲桃園市6月29日臨時供水站位置。（圖／台灣自來水公司）

停水前後注意事項

鄉親記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月29日（週一）將有19萬戶停水事件，最長影響時間達21小時。《NOWNEWS今日新聞》統整在6月29日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程📍影響區域泰山區、五股區：大科路、大科一路、錢厝坑、自強路(泰山區)、黎明路、泰林路三段、犁頭窠、登林路85~91-10號及112-114-6號 以上含周邊巷弄。停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程📍影響區域林口區：全部。停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程📍影響區域桃園區：中德里、南門里、玉山里、泰山里、長德里、慈文里、寶山里、寶民里、寶慶里、中寧里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、信光里、中正里、中埔里、自強里、經國里、同安里、藝文里、福林里。停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程📍影響區域龜山區：龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、龜山里、大同里、楓樹里、長庚里、樂善里、文桃里、文樂里、長樂里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、大華里、文青里(A7 合宜宅、體育大學、長庚大學)、文藝里 蘆竹區/瓦窯里、坑子里、山腳里、山鼻里、外社里、內厝里、坑口里和平街。 新北市/泰山區/大科里/南林路。桃園區：中信里、中原里、中和里、中山里、中平里、中成里、中泰里、中聖里、中興里、中路里、光興里、北門里、 南華里、豐林里、大林里、文中里、文化里、文昌里、文明里、東埔里、武陵里、民生里、永安里、永興里、萬壽里、西湖里、西門里、長美里、龍岡里、大樹里。停水原因：大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程📍影響區域大園區：三石里、大海里、竹圍里、菓林里。 龜山區/中興里、山德里、山福里、山頂里、新興里、新路里、楓福里、福源里、精忠里、舊路里、陸光里。 八德區/大勇里、大同里、大宏里、大慶里、大成里、大智里、大榮里、大正里、大福里、大義里、廣隆里、陸光里。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。