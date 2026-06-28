2026年美加墨世界盃小組賽正式落幕，史上首次48隊參賽的新賽制，也正式迎來32強淘汰賽的殘酷舞台。從這一刻開始，每場比賽都是「輸了就回家」的一戰定生死，傳統強權、黑馬奇蹟與巨星最後探戈將全面登場。本屆32強首輪最吸睛的焦點，莫過於巴西強碰日本，宛如《足球小將翼》情節真實上演；葡萄牙對決克羅埃西亞，則可能見證C羅（Cristiano Ronaldo）與莫德里奇（Luka Modric）兩大傳奇老將的世界盃最後交鋒；再加上梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷、姆巴佩（Kylian Mbappé）率領的法國陸續登場，淘汰賽首輪話題性滿滿。《NOWNEWS》以下整理2026世界盃32強完整賽程與必追焦點，帶台灣球迷一次看懂哪幾場最值得爆肝鎖定。
🔥 必追焦點一：動漫情節真實上演！ 亞洲希望的終極試煉
👉 巴西 vs 日本（台灣時間6月30日 凌晨1：00）
這絕對是本屆32強在台灣社群討論度最高的一場比賽！「藍武士」日本隊在小組賽展現韌性驚險晉級後，淘汰賽首戰就要直接強碰南美五星強權「森巴軍團」巴西，這不僅是亞洲足球與世界頂尖水準的正面對決，更被許多網友戲稱是經典動漫《足球小將翼》情節在現實中上演。日本能否在森巴軍團華麗的腳法下創造奇蹟？這場跨越地緣的宿命對決絕對不容錯過。
🔥 必追焦點二：傳奇巨星的殘酷對決！歐洲華麗球風碰撞
👉 葡萄牙 vs 克羅埃西亞（台灣時間7月3日 上午7：00）
這是一場充滿故事性的歐洲內戰。葡萄牙與克羅埃西亞的交鋒，意味著我們極有可能看到C羅（Cristiano Ronaldo）與「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）這兩位前皇家馬德里傳奇、金球獎得主在世界盃舞台上的正面交鋒。兩位老將都極可能是最後一次參與世界盃，這場充滿「最後探戈」悲壯色彩的頂尖對決，不論誰勝誰敗，都將成為賽史經典。
🔥 必追焦點三：進球紀錄締造者出擊！阿根廷、法國穩健邁進
👉 阿根廷 vs 維德角（台灣時間7月4日 上午6：00）
👉 法國 vs 瑞典（台灣時間7月1日 清晨5：00）
對於只看豪門球隊的球迷，這兩場絕對是重點。剛在小組賽打破世界盃賽史進球紀錄的球王梅西（Lionel Messi），將率領衛冕軍阿根廷迎戰非洲球隊維德角（Cape Verde），外界預期阿根廷能順利過關，焦點全在梅西能否持續推高進球障礙。另一方面，由姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍的法國隊將遭遇北歐勁旅瑞典，法國華麗的攻擊線將迎來瑞典鐵壁防守的考驗。
🌟 同場加映：歷史締造者的狂歡
👉 南非 vs 加拿大（台灣時間6月29日 凌晨3：00）
作為 32 強淘汰賽的揭幕戰，這場比賽意義非凡。南非在小組賽大爆冷門擊敗韓國，與加拿大雙雙寫下「隊史首度」晉級世界盃淘汰賽的奇蹟。兩支毫無包袱的黑馬正面交鋒，勢必會踢出奔放且激情四射的比賽。
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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👉 巴西 vs 日本（台灣時間6月30日 凌晨1：00）
這絕對是本屆32強在台灣社群討論度最高的一場比賽！「藍武士」日本隊在小組賽展現韌性驚險晉級後，淘汰賽首戰就要直接強碰南美五星強權「森巴軍團」巴西，這不僅是亞洲足球與世界頂尖水準的正面對決，更被許多網友戲稱是經典動漫《足球小將翼》情節在現實中上演。日本能否在森巴軍團華麗的腳法下創造奇蹟？這場跨越地緣的宿命對決絕對不容錯過。
👉 葡萄牙 vs 克羅埃西亞（台灣時間7月3日 上午7：00）
這是一場充滿故事性的歐洲內戰。葡萄牙與克羅埃西亞的交鋒，意味著我們極有可能看到C羅（Cristiano Ronaldo）與「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）這兩位前皇家馬德里傳奇、金球獎得主在世界盃舞台上的正面交鋒。兩位老將都極可能是最後一次參與世界盃，這場充滿「最後探戈」悲壯色彩的頂尖對決，不論誰勝誰敗，都將成為賽史經典。
👉 阿根廷 vs 維德角（台灣時間7月4日 上午6：00）
👉 法國 vs 瑞典（台灣時間7月1日 清晨5：00）
對於只看豪門球隊的球迷，這兩場絕對是重點。剛在小組賽打破世界盃賽史進球紀錄的球王梅西（Lionel Messi），將率領衛冕軍阿根廷迎戰非洲球隊維德角（Cape Verde），外界預期阿根廷能順利過關，焦點全在梅西能否持續推高進球障礙。另一方面，由姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍的法國隊將遭遇北歐勁旅瑞典，法國華麗的攻擊線將迎來瑞典鐵壁防守的考驗。
👉 南非 vs 加拿大（台灣時間6月29日 凌晨3：00）
作為 32 強淘汰賽的揭幕戰，這場比賽意義非凡。南非在小組賽大爆冷門擊敗韓國，與加拿大雙雙寫下「隊史首度」晉級世界盃淘汰賽的奇蹟。兩支毫無包袱的黑馬正面交鋒，勢必會踢出奔放且激情四射的比賽。
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|6月29日
|凌晨3點
|南非VS加拿大
|2
|6月30日
|凌晨1點
|巴西VS日本
|3
|6月30日
|凌晨4點30分
|德國VS巴拉圭
|4
|6月30日
|上午9點
|荷蘭VS摩洛哥
|5
|7月1日
|凌晨1點
|象牙海岸VS挪威
|6
|7月1日
|凌晨5點
|法國VS瑞典
|7
|7月1日
|上午9點
|墨西哥VS厄瓜多
|8
|7月2日
|凌晨12點
|英格蘭VS民主剛果
|9
|7月2日
|凌晨4點
|比利時VS塞內加爾
|10
|7月2日
|上午8點
|美國VS波赫
|11
|7月3日
|凌晨3點
|西班牙VS奧地利
|12
|7月3日
|上午7點
|葡萄牙VS克羅埃西亞
|13
|7月3日
|上午11點
|瑞士VS阿爾及利亞
|14
|7月4日
|凌晨2點
|澳洲VS埃及
|15
|7月4日
|上午6點
|阿根廷VS維德角
|16
|7月4日
|上午9點30
|哥倫比亞VS迦納
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
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