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🔥 必追焦點一：動漫情節真實上演！ 亞洲希望的終極試煉

▲日本32強淘汰賽強碰巴西，被球迷形容宛如《足球小將翼》情節真實上演，亞洲勁旅將挑戰五星森巴軍團。（圖／路透／達志影像）

🔥 必追焦點二：傳奇巨星的殘酷對決！歐洲華麗球風碰撞

▲葡萄牙對決克羅埃西亞將上演歐洲強權內戰，C羅與莫德里奇（Luka Modrić）兩大傳奇老將可能迎來世界盃最後交鋒。（圖／美聯社／達志影像）

🔥 必追焦點三：進球紀錄締造者出擊！阿根廷、法國穩健邁進

▲梅西領軍的阿根廷將迎戰維德角，姆巴佩率領的法國則對上瑞典，兩大奪冠熱門都將在32強淘汰賽亮相。（圖／美聯社／達志影像）

🌟 同場加映：歷史締造者的狂歡

📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非VS加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西VS日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國VS巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭VS摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸VS挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國VS瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥VS厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭VS民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時VS塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國VS波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年美加墨世界盃小組賽正式落幕，史上首次48隊參賽的新賽制，也正式迎來32強淘汰賽的殘酷舞台。從這一刻開始，每場比賽都是「輸了就回家」的一戰定生死，傳統強權、黑馬奇蹟與巨星最後探戈將全面登場。本屆32強首輪最吸睛的焦點，莫過於巴西強碰日本，宛如《足球小將翼》情節真實上演；葡萄牙對決克羅埃西亞，則可能見證C羅（Cristiano Ronaldo）與莫德里奇（Luka Modric）兩大傳奇老將的世界盃最後交鋒；再加上梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷、姆巴佩（Kylian Mbappé）率領的法國陸續登場，淘汰賽首輪話題性滿滿。《NOWNEWS》以下整理2026世界盃32強完整賽程與必追焦點，帶台灣球迷一次看懂哪幾場最值得爆肝鎖定。這絕對是本屆32強在台灣社群討論度最高的一場比賽！「藍武士」日本隊在小組賽展現韌性驚險晉級後，淘汰賽首戰就要直接強碰南美五星強權「森巴軍團」巴西，這不僅是亞洲足球與世界頂尖水準的正面對決，更被許多網友戲稱是經典動漫《足球小將翼》情節在現實中上演。日本能否在森巴軍團華麗的腳法下創造奇蹟？這場跨越地緣的宿命對決絕對不容錯過。這是一場充滿故事性的歐洲內戰。葡萄牙與克羅埃西亞的交鋒，意味著我們極有可能看到C羅（Cristiano Ronaldo）與「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）這兩位前皇家馬德里傳奇、金球獎得主在世界盃舞台上的正面交鋒。兩位老將都極可能是最後一次參與世界盃，這場充滿「最後探戈」悲壯色彩的頂尖對決，不論誰勝誰敗，都將成為賽史經典。對於只看豪門球隊的球迷，這兩場絕對是重點。剛在小組賽打破世界盃賽史進球紀錄的球王梅西（Lionel Messi），將率領衛冕軍阿根廷迎戰非洲球隊維德角（Cape Verde），外界預期阿根廷能順利過關，焦點全在梅西能否持續推高進球障礙。另一方面，由姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍的法國隊將遭遇北歐勁旅瑞典，法國華麗的攻擊線將迎來瑞典鐵壁防守的考驗。作為 32 強淘汰賽的揭幕戰，這場比賽意義非凡。南非在小組賽大爆冷門擊敗韓國，與加拿大雙雙寫下「隊史首度」晉級世界盃淘汰賽的奇蹟。兩支毫無包袱的黑馬正面交鋒，勢必會踢出奔放且激情四射的比賽。