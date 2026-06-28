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T1展現王者風範！3:0橫掃TL

▲T1在這系列賽事中展現了強大的宰制力，每一場在對線期就打出優勢，後期團戰更是不給TL任何機會。（圖／LoLEsports flickr）

▲LCP賽區第二種子台灣隊伍DCG，今（28）日將出戰歐洲第二種子KC。（圖／LoLEsports flickr）

2026 MSI季中邀請賽線上直播

《英雄聯盟》 2026 MSI季中邀請賽開幕戰由韓國LCK第二種子T1對決北美LCS第二種子強權Team Liquid，今（28）日上午11點開打，最終T1展現6冠王者風範，以3:0輕取TL，也讓表訂16時才開打的LCP台灣隊伍DCG對決歐洲 LEC 賽區第二種子 KC的賽事提前開打。今（28）日2026 MSI季中邀請賽開幕戰，T1在這系列賽事中展現了強大的宰制力，第一場場在對線期就打出優勢，後期團戰更是不給TL任何機會，第二場TL雖然在前期拿到數千元的經濟領先，不過到了後期團戰，又遭T1玩弄在股掌間。儘管TL這支北美強權有冠軍韓援輔助CoreJJ坐鎮，更在第三場遊戲使用妮可，還在小龍團戰時大絕一開三，讓隊伍贏下重要團戰，一度扳平風向，但後續TL幾波團戰又潰敗，CoreJJ一人仍難以力挽狂瀾，TL就以0:3遭到T1橫掃。由於T1快速結束了BO5系列賽，也讓表訂16點才開打的DCG對決KC的比賽提前開打，T1與TL下一場比賽各自的對手，也要等到這一場比賽結果出爐之後才能確定，勝者將對上T1，敗者將對決TL，若在敗部再輸一場，就將成為今年MSI第一支淘汰的隊伍。