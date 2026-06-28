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▲台灣旅美左投林維恩宣布將進行Tommy John手術（手肘韌帶重建手術），未來將歷經12個月至15個月的漫長復健之路。（圖／美聯社／達志影像）

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）運動家3A的台灣投手林維恩，27日在個人社群宣布，將進行Tommy John手術，也就是俗稱的韌帶重建手術，本季提前報銷。消息曝光後，不少球迷相當心疼，也有網友翻出他過去在台灣少棒時期曾單日投出209球的往事，引發外界討論「傷勢成因」與「誰該負責」。對此，林維恩也親自在Threads上發文回應，希望大家不要再責怪任何人，「讓這件事情就到此為止」。不少台灣球迷紛紛湧入留言，為林維恩加油打氣，讚他心地很善良。今年迎來旅美第2年的林維恩，開季從2A出發繳出先發10場、主投51.1局、狂飆53次三振，繳出3勝1敗、防禦率僅1.93、被打擊率0.167、WHIP（每局被上壘率）0.84的超狂數據，也讓他一路飆升至運動家農場新秀第4名、大聯盟官網百大新秀第95名。憑藉著在2A的屠殺級表現，球團將他大膽拉上3A挑戰。然而林維恩似乎受到傷勢影響，在3A的兩場先發皆遭到對手痛擊，首戰僅投0.2局失5分、第二戰也只撐1局失3分，合計在3A僅投1.2局被敲6安狂失8分，防禦率是慘不忍睹的43.20。隨後，球團便將他放進傷兵名單。在林維恩宣布即將開刀後，有球迷再度提起他過去在台灣基層棒球時期，曾在少棒比賽單日投出209球的往事，認為這樣的用球量令人心疼，也讓外界重新討論台灣基層棒球投手保護、用球數限制與養成環境。不過，對於外界將焦點放在過去經歷，甚至開始討論責任歸屬，林維恩本人選擇親自出面回應，希望事件不要再延燒成對任何人的指責。林維恩在Threads上寫道：「開刀這件事成因可能很複雜，不是任何一位教練的錯。」他也表示，事情已經過去很久了，希望大家不要再責怪任何人，也不要把責任歸咎在任何人身上。林維恩理解球迷是因為關心他、心疼他，才會有這些想法，但他也希望大家能保持冷靜與理智，「讓這件事情就到此為止。」林維恩的發文曝光後，許多球迷也紛紛留言替他加油。有網友寫下「維恩加油，等你回來更上層樓，不急」、「加油，等待你強力回歸」、「年輕恢復很快，等你回來屠殺」、「Big Boy加油，好好復健，未來是你的」。也有球迷稱讚他面對外界討論時的態度，「你好棒，最喜歡你的就是你的高情商。」其他留言則包括「平安康復，早日回歸球場」、「加油，等你滿血回歸」、「一切順利，期待你的進化」等，滿滿都是祝福與支持。