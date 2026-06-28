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《緞帶騎士》是什麼？73年前少女漫畫經典重生

▲《緞帶騎士》是手塚治虫1953年推出的經典漫畫，主角藍寶石被譽為日本漫畫史上最早的女性英雄之一。（圖／翻攝自X）

《星際大戰：視界》導演首度執導長片 聲優、主題曲曝光

▲官方公開第二波預告，揭露藍寶石克服失去與創傷、踏上對抗命運的英雄之路。（圖／翻攝自 Netflix ）

改編自「漫畫之神」手塚治虫73年前經典代表作《緞帶騎士》（又譯：寶馬王子）的動畫電影《THE RIBBON HERO 緞帶英雄》，將於8月8日在 Netflix 全球獨家上線。作品自4月首度公開後，便因捨棄原作經典畫風、採用現代美術風格，引發日本網友兩極討論，不少老粉直言「如果不說，根本認不出是《緞帶騎士》」、「乾脆直接做原創作品」，掀起正反兩極討論。官方近日也公開第二波預告，並宣布追加聲優及主題曲資訊。《緞帶騎士》自1953年問世以來，被視為日本少女漫畫的重要里程碑，也是漫畫史上最早以女性英雄為主角的作品之一，影響後來許多少女漫畫與女性英雄作品，因此這次睽違70多年重新改編格外受到關注。不過，《緞帶英雄》捨棄手塚治虫標誌性的復古畫風，改採現代動畫美術風格，引發不少日本網友熱議。有老粉絲認為角色設計與原作差異過大，若只是借用《緞帶騎士》的IP，卻大幅修改人物與故事，「不如直接推出原創作品」。另一方面，也有支持者認為，全新的視覺風格有望吸引更多年輕世代認識這部誕生超過70年的經典漫畫。而《緞帶英雄》並非重製《緞帶騎士》，而是以原作為基礎打造全新的故事。劇情描述主角藍寶石在故鄉遭災厄摧毀後，失去摯愛與家園，為了守護珍視的人，決定再次拔起長劍，踏上對抗殘酷命運的英雄之路。第二波預告也進一步公開藍寶石的戰鬥畫面，以及她面對失去、創傷與成長的歷程。除了故事之外，《緞帶英雄》幕後製作團隊同樣受到關注。本作由曾執導《星際大戰：視界》短篇動畫的五十嵐祐貴擔任導演，這也是他首部動畫長片作品。角色原案則由曾參與《Fate/Grand Order》、《刀劍亂舞 ONLINE》等作品的知名插畫家望月KEI操刀，並邀請曾參與《電馭叛客：邊緣行者》、《LAZARUS》等作品的動畫師米山舞擔任角色設計協力。動畫由OUTLINE製作，並與TWIN ENGINE共同打造，新垣一成擔任角色設計，藝術總監則由塞德里克・埃羅爾負責，希望透過更具現代感的美術風格，重新詮釋這部誕生逾70年的經典作品。官方近日公開第二波預告影片，也宣布追加聲優陣容，包括小林星蘭、內山昂輝、新谷真弓。電影主題曲〈Reborn〉確定由 Girls Archives. 演唱，歌曲也已在最新預告中曝光。