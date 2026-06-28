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2026年世界盃小組賽即將於今（28）晚進入最後高潮，隨著J組的阿根廷對陣約旦、奧地利對陣阿爾及利亞的最後兩場比賽打完，本屆世界盃的32強淘汰賽籤表也將全數底定。兩大傳統強權葡萄牙與阿根廷皆順利晉級淘汰賽，然而，全球球迷翹首以盼的「梅西大戰C羅」戲碼，卻因一場平局宣告幾乎夢碎。葡萄牙與哥倫比亞這場事關排名的關鍵戰役引發全球高度關注，無數球迷原本都在引頸期盼兩大傳奇球星的命運交織。根據賽前分析，只要葡萄牙能順利擊敗哥倫比亞奪得小組第一，阿根廷與葡萄牙就會在淘汰賽籤表中處於同一側，兩隊極有可能在8強戰中，提早迎來巔峰對決。然而隨著平局收場，葡萄牙與阿根廷只能在籤表兩端相望。41歲的C羅（Cristiano Ronaldo）與39歲的梅西，若想在本屆世界盃舞台上完成生涯最後一次的「梅羅大戰」，唯一的可能就是兩隊必須同時一路過關斬將，在最終決賽會師。因為沒能搶下分組第一，葡萄牙接下來的淘汰賽晉級之路的難度直接變成了「地獄等級」。他們在32強將正面對決前兩屆都闖進四強的克羅埃西亞，而非原本預期的迦納。這場大戰更具指標意義的是，這將成為C羅與40歲克羅埃西亞傳奇中場莫德里奇（Luka Modrić）的最後一舞。這兩人曾聯手為皇家馬德里勇奪四座歐冠冠軍的當代傳奇，註定有一人要率先告別世界盃。更殘酷的是，葡萄牙即使跨過克羅埃西亞，16強大機率將迎來2024年歐國盃冠軍西班牙，同個半區還有法國、德國與荷蘭等足壇勁旅伺機而動，16強恐怕就將是葡萄牙的極限。相較於葡萄牙陷入萬劫不復的死亡半區，衛冕軍阿根廷的衛冕之路則迎來了絕佳的籤表。以小組第一之姿晉級的阿根廷，在32強的對手將是實力有一段落差的大黑馬維德角，隨後在16強將面對澳洲與埃及之間的勝者。直到8強戰，阿根廷才可能遭遇哥倫比亞或瑞士的考驗。在歷史上自1962年巴西隊以來，從未有球隊能完成世界盃連霸神蹟，如今梅西與他的藍白軍團坐擁這份近乎保送四強的夢幻籤表，無疑為這座大力神盃的衛冕之路注入了最強大的底氣。