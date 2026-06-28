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計畫赴日本箱根泡湯的旅客注意了！神奈川縣知名溫泉勝地箱根町26日宣布，正考慮開徵住宿稅，最快可能自2028年4月起實施，每人每晚一律徵收350日圓（約新台幣75元），預計每年帶來約14億日圓稅收，成為日本過度旅遊議題的最新解方。根據共同社與《讀賣新聞》報導，箱根町常住人口僅約1萬人，每年卻吸引超過2,000萬名觀光客湧入，垃圾清運、污水處理及緊急救援等公共服務負擔日益沉重，預估2028年度將出現約10億日圓（約新台幣2.1億元）的財源缺口。《朝日新聞》進一步指出，箱根町處理的垃圾中，約八成都與觀光活動直接相關，小小的溫泉小鎮卻必須建置相當於人口5萬人規模的公共設施，長期入不敷出的壓力讓當局不得不另謀財源。根據箱根町規劃，每名住宿旅客每晚一律徵收350日圓，小學生以下兒童及參加校外教學的學生可獲免稅。全町約800間住宿設施、每年約402萬名住宿旅客須繳交這筆住宿稅，預估每年可帶來約14億日圓（約新台幣3億元）稅收，約相當於箱根町一般會計預算的一成。這次箱根町擬採用的是用途不受限制的「法定外普通稅」形式，與日本其他已開徵住宿稅的地方政府只能用於觀光相關支出的「法定外目的稅」不同，若順利推動，將成為日本全國首例。稅收預計廣泛運用於垃圾處理、維持消防與緊急救護體制及公共道路維修等各項事業，不僅限於觀光用途。箱根町長勝俁浩行表示：「我們希望打造一座讓觀光與居民生活相互帶來正面影響的觀光城鎮。」目前箱根町預定9月向町議會提出條例草案，若獲通過，將與日本總務省展開協商取得同意，最快2028年4月正式上路。