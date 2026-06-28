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在野黨拚加碼現金遭轟 藍委：本就有提案為何不能做？

國民黨「台灣未來帳戶特別條例」內容一次看

為解決少子化問題，總統賴清德日前推出少子化大禮包，其中一項政策是0到18歲每月能領5000元的成長津貼，擬在2027年以行政命令方式推動。不過，藍白兩黨曾在去年提出《台灣未來帳戶特別條例》，近期不排除將加快立法腳步，並提高補助及納入現金發放機制。外傳若在野黨漫天喊價，行政院可能會再進行「不副署」。對此，國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨本來就有提案，為何不能做？只准自己做，不准別人對民眾好一點？面對藍白可能避免政策遭執政黨收割，恐將加速立法並提高補助納入現金發放，遭質疑財源在哪裡？民進黨立委許智傑痛批，司馬昭之心，目標是希望解決少子化、減輕年輕家庭負擔，在野黨一起支持都樂觀其成。但藍白經常故意加碼，沒考慮國家整體經費配套，多發就搶功，少發就把責任推給執政團隊，這種心態真的不好。針對綠營的抨擊，林沛祥反問許智傑同樣的話要不要去問賴總統？執政黨什麼事都要用特別預算。當初提出的法案0到15歲每月領5000元，預估預算每年約1716億，這是有財源基礎，那中央政府的財源怎計算出來的？這應該樣說清楚，況且國民黨本來就有提案，為何不能做？立委牛煦庭則痛批，這不過又一次證明賴政府巨嬰思維治國，不是他主導的就賴皮不要，罔顧人民的真實需求。國民黨的未來帳戶經過完整的研究，會照節奏推進，只要是福國利民的法案，國會沒必要因為不副署的風聲就自我放棄。第一，0到6歲，兒童健保全面免費。由政府全額負擔，減輕家庭負擔，目前全台0到6歲幼兒約125萬人，整體年度預算估算約200億元。再來，0到6歲，每半年發放2萬元托育補助，也就是每年4萬元，年度總經費約500億元。因為家長害怕的不是生小孩，而是托育帳單，盼讓年輕家庭敢生、能養、有希望。第三，0到15歲，每月5000元育兒津貼，一年可領6萬元。目前全台0到15歲的孩子共有286萬名，整體年度預算約1716億ˋ。總計花費約2416億元，僅占中央政府總預算不到一成，國民黨當時召開記者會時曾表示，年輕人現在需要的不是感動影片，而是帳戶裡真的多5000元，能保台的，不只是武器，而是下一代。