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🌟 神蹟再臨：39歲梅西6球獨走 阿根廷衛冕的終極王牌

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）小組賽攻進4球，持續展現世界級得分能力，率領法國隊強勢挺進32強淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

🔥 4球追擊集團：新世代天王群起圍剿 法國雙星爆發

▲哈蘭德（Erling Haaland）首次參與世界盃就火力全開，以4顆進球緊追梅西，是金靴獎最具威脅的追擊者之一。（圖／美聯社／達志影像）

⚽ 行家看點：3球攪局者蓄勢待發 凱恩、戴維期待淘汰賽逆襲

▲凱恩（Harry Kane）目前累積3顆進球，這位2018年世界盃金靴得主仍有機會在淘汰賽階段後來居上。（圖／美聯社／達志影像）

2026 世界盃小組賽完整射手榜

排名 球員 進球數 效力國家 1 梅西 (Lionel Messi) 6 球 阿根廷 2 登貝萊 (Ousmane Dembélé) 4 球 法國 2 姆巴佩 (Kylian Mbappé) 4 球 法國 2 哈蘭德 (Erling Haaland) 4 球 挪威 2 維尼修斯 (Vinícius Júnior) 4 球 巴西 6 昂達夫 (Deniz Undav) 3 球 德國 6 伊斯梅爾·薩爾 (Ismaïla Sarr) 3 球 塞內加爾 6 賈斯特（Just） 3 球 紐西蘭 6 庫尼亞 (Matheus Cunha) 3 球 巴西 6 喬納森·戴維 (Jonathan David) 3 球 加拿大 6 布羅比 (Brian Brobbey) 3 球 荷蘭 6 賽巴里 (Ismael Saibari) 3 球 摩洛哥 6 曼贊比 (Manzambi) 3 球 瑞士 6 凱恩 (Harry Kane) 3 球 英格蘭 6 維薩 (Yoane Wissa) 3 球 民主剛果

2026年美加墨世界盃小組賽正式收官，隨著32強淘汰賽即將登場，個人獎項「金靴獎」爭奪戰也進入白熱化。阿根廷球王梅西（Lionel Messi）小組賽狀態火燙，以6顆進球暫居射手榜第一，成為阿根廷衛冕路上的最強王牌；不過身後追兵同樣來勢洶洶，法國雙星姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）與挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）都以4球緊追在後。究竟誰能在接下來一戰定生死的淘汰賽中笑到最後？本屆世界盃開打前，許多人質疑老將梅西是否還能應付高強度的世界盃。然而，小組賽打完，梅西用高效率的狠狠粉碎了所有質疑。梅西不僅在比賽中展現了無人能及的射門嗅覺，更在對陣阿爾及利亞的比賽中大演帽子戲法，一舉將個人世界盃賽史總進球數推向歷史新高。在阿根廷的戰術體系中，梅西依然是進攻的終點與核心。32強淘汰賽阿根廷將迎戰非洲黑馬維德角，實力上的落差極有可能讓梅西在該場比賽繼續刷高進球數，穩固他金靴獎的領先優勢。在梅西身後，目前有四位頂級球星以並列第二，他們各自代表了歐美頂尖強權的最高戰力，也是淘汰賽最可能超車梅西的潛在人選：法國隊在小組賽狂轟 10 球，其中有 8 球由這對「法蘭西雙子星」包辦。姆巴佩維持一貫的破壞力自然不用多說，但更令球迷驚豔的是登貝萊，他在小組賽擺脫過往「盲目突破」的標籤，展現了極其恐怖的射門效率。法國隊整體戰力的強大，將是這兩人揮軍爭奪金靴的最強後盾。「挪威魔人」哈蘭德首次參與世界盃就展現了純粹的進攻機器本色。雖然挪威隊在小組賽遭遇法國強打，但哈蘭德硬是憑藉個人能力摧毀對手防線。16強挪威將遭遇象牙海岸，哈蘭德的破門能力將是挪威能否挺進更深輪次的唯一關鍵。巴西隊的左路天王。在內馬爾（Neymar）傷癒回歸前，維尼修斯完美扛起了「森巴軍團」的進攻大旗，用速度與南美球員特有的節奏在小組賽點燃了美加墨的賽場。巴西16強將面對防守堅韌的日本，維尼修斯能否突破藍武士的防線，將是觀察重點。除了前段班的超級巨星外，並列第 6 名、射入的集團同樣不容小覷，其中包含了多位高效率前鋒：作為2018年世界盃金靴得主，英格蘭隊長凱恩在小組賽踢得相對低調且全面，但依然穩穩收穫3球。三獅軍團16強將對陣民主剛果，實力優勢明顯，凱恩隨時有機會單場爆發、一舉追上前段班。加拿大能與南非攜手寫下隊史首度晉級淘汰賽的黑馬奇蹟，當家神鋒戴維居功厥偉。加加之戰黑馬對決，戴維仍有很大的進球空間。包含德國隊的昂達夫（Deniz Undav）、荷蘭隊的布羅比（Brian Brobbey）以及摩洛哥的賽巴里（Ismael Saibari），都在有限的上場時間內展現了極高的進球效率，這群歐陸與非洲賽區的新星，將是淘汰賽階段最危險的伏兵。