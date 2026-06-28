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▲沖繩拉麵店陰陽菜單曝光！（圖／截自Threads）

▲沖繩拉麵店陰陽菜單曝光！（圖／截自Threads）

▲沖繩拉麵店陰陽菜單曝光！（圖／截自Threads）

▲沖繩拉麵店陰陽菜單曝光！（圖／截自Threads）

赴日旅客注意！沖繩那霸市一間熱門拉麵店近日遭台灣網友踢爆，點餐機上的日文菜單與中文菜單竟出現明顯價差，把介面切換成中文後，拉麵貴了100日圓，綠茶更直接漲一倍，被不少網友直斥是專門「宰」外國遊客的陰陽菜單，在網路上引發熱烈討論。據台灣網友在Threads發布的影片，事發地點位於沖繩那霸市中心購物街「國際通」上的一間人氣拉麵店。網友發現，同一台點餐機上，日文菜單顯示雞白湯拉麵每碗1,100日圓（約新台幣240元），但切換成中文後，同一碗拉麵的價格立刻變成1,200日圓（約新台幣260元），足足貴了100日圓；綠茶的差距更誇張，日文菜單標示150日圓，中文菜單卻直接跳到300日圓，整整漲了一倍。這則貼文一出，引爆大批網友不滿，紛紛批評店家設置「陰陽菜單」，刻意對外國遊客收取更高價格，是不道德的差別待遇。不過也有部分網友持不同意見，認為外語菜單製作與維護需要成本，收取略高價格勉強可以理解，雙方看法分歧，討論熱度持續延燒。面對網路輿論壓力，涉事店家隨後在Google評論上主動留言解釋：「為了更好地服務所有國內外顧客，我們調整了部分菜色的價格。我們的外語菜單（提供多語言服務，並補償海外支付手續費）包含營運成本，因此價格與常規日文菜單有所不同，感謝您的體諒。」然而這番解釋並未完全平息爭議，不少網友認為，綠茶直接漲100%的幅度，無論如何都難以用「翻譯成本」或「手續費」來合理說明，質疑聲浪仍持續存在。這起事件再次提醒赴日旅客，在日本餐廳用餐時，若店內備有日文菜單，建議與外語菜單進行比對，確認價格是否一致，避免在不知情的情況下多付冤枉錢。