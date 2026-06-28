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蔡依林昨（27）晚獲得了金曲獎「最佳女歌手」、「年度專輯」、「演奏錄音專輯」三大獎項，登台領獎時，她叫上了自己的御用製作人陳星翰一起發表感言，卻反被爆料錄音超高標準，讓蔡依林哭笑不得，活動結束後有網友發現陳星翰本來就超幽默，現場發的觀禮手冊中，陳星翰的入圍感言全是「開心開心開心，超扯超扯超扯」、「67」等網路哏，紛紛笑瘋「非常棒的精神狀態。」蔡依林昨晚靠著《Pleasure》專輯，一次獲得「最佳女歌手」、「年度專輯」、「演奏錄音專輯」三項大獎，上台領獎時她帶著自己的製作人陳星翰一起發表感言，沒想到陳星翰一開口，就爆料蔡依林一首歌要修36次，讓蔡依林尷尬地打了他兩下。金曲獎昨晚結束後，有網友分享現場觀禮手冊內容，「音樂人入圍感想，陳星翰非常棒的精神狀態」，表示大家在興奮感謝評審支持的同時，只有陳星翰在獨自搞笑，「我是練習生陳星翰，身高188、體重78」、「開心開心開心，超扯超扯超扯」、「今天是6／27，6767676767676767」，寫上滿滿的網路哏笑翻許多人。