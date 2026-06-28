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▲A-Lin（中）疑似要引導莫文蔚（左）下台而伸出手，林佳辰（右）誤以為前輩討抱而造成美麗的誤會。（圖／網友siou_happytime授權提供）

人氣男團Ozone昨（27）日擔任金曲獎遞獎大使，有現場粉絲拍到成員林佳辰在典禮結束後，突然上前張開手擁抱頒獎人莫文蔚和主持人A-Lin，讓眾多粉絲大呼「不知道該羨慕誰了」，並好奇為何3人會抱在一起，不過真相疑似是A-Lin要引導莫文蔚下台而伸出手，林佳辰誤以為前輩討抱而造成美麗的誤會，也讓粉絲大呼：「太可愛了！」昨天深夜，莫文蔚頒發壓軸大獎年度專輯獎給蔡依林，A-Lin隨後現身為典禮做結尾，並伸出右手引導莫文蔚從右側到後台，這時擔任遞獎人員的Ozone林佳辰疑似誤以為A-Lin要跟他擁抱，立刻禮貌性伸出雙手環抱A-Lin和莫文蔚。而林佳辰這一抱，讓A-Lin也下意識回抱林佳辰，這一幕有趣的畫面在社群平台瘋傳，粉絲大笑虧：「為什麼林佳辰可以」、「吃了熊心豹子膽的意思嗎」、「超好笑！所以是林佳辰主動的」、「一次抱到兩個天后賺到了」、「突然羨慕佳辰」、「想說這是下班的慶祝擁抱嗎哈哈哈哈哈」、「人生大解鎖」、「趁機偷抱」、「好可愛！」林佳辰從男團選秀節目《原子少年》發跡，有「天選之人」、「顏值天花板」、「鶯歌偶像」等封號，他自節目畢業後被索尼音樂簽下，組成團體Ozone正式出道，入行至今3年9個月，隨團體發行過1張迷你專輯、1張正規專輯，個人Solo發表4首單曲，近期更跨足戲劇領域，參演劇集《那些你不知道的我》，人氣持續累積。