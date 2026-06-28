2026年世界盃足球賽正式進入32強淘汰賽階段，一戰定生死的緊張氣氛全面升溫，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也迎來全新篇章。神蛙「蛙貴」在小組賽階段累積17戰7勝10敗，命中率41.18%，雖然整體預測表現起伏不定，但從開幕戰命中墨西哥勝南非，到精準預測西班牙與維德角和局，再到小組賽尾聲押中法國大勝挪威，仍留下不少話題瞬間。
如今進入淘汰賽，所有比賽都不再有和局空間，勝負殘酷程度全面升級。第18集，蛙貴將目光鎖定32強首戰，由南非對上地主之一加拿大，這場比賽不只是淘汰賽開門戰，也是蛙貴告別小組賽戰績、重新出發的重要一役，本場加拿大對陣南非，蛙貴看好地主勝出。
神蛙淘汰賽首戰力挺加拿大
加拿大將於台灣時間29日凌晨3點交手南非，本場台灣運彩賽事編號1012，根據台灣運彩盤口資訊，加拿大獨贏賠率1.45，和局3.30，南非勝出3.60。讓分盤部分，加拿大讓1球（0:1）賠率2.60，和局（加拿大剛好贏1球）3.00，南非受讓1球1.70；加拿大讓2球（0:2）賠率4.55，和局（加拿大剛好贏2球）3.50，南非受讓2球1.26。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.90、小球1.55；3.5球盤則為大球3.10、小球1.18。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對南非與加拿大之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表加拿大的區域，看好地主加拿大能夠在這場32強淘汰賽中擊敗南非，搶下晉級16強門票。
加拿大本屆賽事身為地主之一，擁有主場聲勢加持，能否把握淘汰賽首戰延續主場熱度，將成為球迷關注焦點。南非則在小組賽展現韌性，成功闖進32強，絕不會輕易讓地主隊過關。面對這場一戰定生死的對決，蛙貴選擇站在加拿大這一邊。
一戰定生死 蛙貴能否捲土重來？
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，蛙貴會在專屬打造的「兩棲足球神殿」中，透過停留位置做出賽果預測。小組賽階段，兩棲足球神殿分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝；進入淘汰賽後，賽制改為非勝即敗，蛙貴也將直接在兩隊之間做出晉級選擇。
小組賽17戰7勝10敗後，蛙貴正式迎來淘汰賽「砍掉重練」的機會。究竟神蛙能否在32強首戰重新找回準度，成功預測加拿大晉級，還是繼續讓球迷笑稱「反著看才準」，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴在淘汰賽的全新挑戰。
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加拿大將於台灣時間29日凌晨3點交手南非，本場台灣運彩賽事編號1012，根據台灣運彩盤口資訊，加拿大獨贏賠率1.45，和局3.30，南非勝出3.60。讓分盤部分，加拿大讓1球（0:1）賠率2.60，和局（加拿大剛好贏1球）3.00，南非受讓1球1.70；加拿大讓2球（0:2）賠率4.55，和局（加拿大剛好贏2球）3.50，南非受讓2球1.26。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.90、小球1.55；3.5球盤則為大球3.10、小球1.18。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對南非與加拿大之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表加拿大的區域，看好地主加拿大能夠在這場32強淘汰賽中擊敗南非，搶下晉級16強門票。
加拿大本屆賽事身為地主之一，擁有主場聲勢加持，能否把握淘汰賽首戰延續主場熱度，將成為球迷關注焦點。南非則在小組賽展現韌性，成功闖進32強，絕不會輕易讓地主隊過關。面對這場一戰定生死的對決，蛙貴選擇站在加拿大這一邊。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，蛙貴會在專屬打造的「兩棲足球神殿」中，透過停留位置做出賽果預測。小組賽階段，兩棲足球神殿分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝；進入淘汰賽後，賽制改為非勝即敗，蛙貴也將直接在兩隊之間做出晉級選擇。
小組賽17戰7勝10敗後，蛙貴正式迎來淘汰賽「砍掉重練」的機會。究竟神蛙能否在32強首戰重新找回準度，成功預測加拿大晉級，還是繼續讓球迷笑稱「反著看才準」，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴在淘汰賽的全新挑戰。
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