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洛杉磯道奇隊今（28）日作客聖地牙哥教士隊主場，兩隊交手至第6局時，道奇隊25歲菜鳥捕手拉辛（Dalton Rushing）轟出一記右外野方向的陽春砲。當他回到休息區時，大谷翔平就在最前方露出滿面笑容迎接，並在擊掌後順手拍了他的屁股給予鼓勵，這溫馨的一幕瞬間打破兩人不合的傳言，同時在網路引發熱議，讓無數球迷直呼「太感動，看著看著就哭了」。事情發生在第6局上半，當時道奇已取得4分領先。1人出局、壘上無人時，年僅25歲的年輕捕手拉辛面對教士隊第二任投手巴斯克斯（Randy Vásquez），揮出右外野方向的深遠飛球，球在全場驚呼聲中直擊右外野看台，這是一發幫助道奇擴大領先的個人本季第9轟。轉播鏡頭捕捉到，在拉辛繞完壘後，大谷翔平早已站在休息區最前面，臉上掛著燦爛的笑容等待著小老弟。當拉辛走進休息區，大谷不僅熱情地與他大力擊掌，甚至還調皮且充滿關愛地朝拉辛的屁股輕拍了一下，互動顯得極為親密、自然。這溫暖的一幕迅速在社群平台X上瘋傳。之所以會讓球迷直呼「看哭了」、「這畫面太溫馨」，是因為就在日前對陣雙城隊的比賽中，大谷翔平擔任先發投手時，與拉辛在配球與暗號上多次出現溝通不順的尷尬場面。當時在2局下1人出局、滿壘的危機下，大谷飆出一記高達101.7英里（約163.6公里）的剛猛速球，拉辛當場出現捕逸送分。隨後鏡頭拍到大谷在場上神情嚴肅地面對拉辛，拉辛回到休息區後也顯得相當沮喪，甚至連總教練羅伯茲（Dave Roberts）都湊過去特別關切。這段畫面隨後遭到各大媒體與名嘴詳細拆解，甚至一度傳出大谷對年輕新秀產生不信任感等捕風捉影的片面之詞。如今，隨著這記關鍵全壘打與大谷最真誠的笑容，所有流言蜚語瞬間煙消雲散。日本網友紛紛感動留言：大谷去迎接拉辛的畫面，不知道為什麼讓人一陣鼻酸。」、「之前被那些嗜血媒體說得有多尷尬，現在這個表情就是最好的答案。」、「看到翔平拍拉辛屁股的那一幕，真的覺得太治癒、太溫暖了。」、「這就是大谷。」