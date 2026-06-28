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貓空纜車合作《動物方城市》！限定套票、周邊搶先看

▲動物方城市活動中，貓纜主題彩繪車廂將貓纜上百台車換上全新主題外觀。（圖／北捷公司）

▲水晶車廂更有尼克、茱蒂禮服西裝版，車廂內還有茱蒂、尼克可愛陪伴搭乘。（圖／北捷公司）

▲貓空纜車4個車站也將於明（29）日同步開賣限定套票。（圖／北捷公司）

▲多達20多款實用周邊，也都將在貓空纜車動物園站1樓Pop up shop主題商店快閃開賣。（圖／北捷公司）

▲貓空纜車期間限定《動物方城市》主題系列活動。（圖／北捷公司）

營運，並將於明（29）日恢復營運，同時正式展開期間限定《動物方城市》主題系列活動，現場將有8款特殊車廂亮相，可愛的茱蒂、尼克都將陪伴你觀賞高空景色，還有第一波只有2000套的限定套票，以及各種限定周邊也將同步開賣！貓空纜車營運即將邁入20周年，今年6月8日至6月28日配合年度檢修作業暫停營運，並於6月29日恢復營運，隨後立即展開期間限定《動物方城市》主題系列活動。北捷遊憩公司表示，此次將《動物方城市》主題設計導入貓空纜車場域，將電影中充滿活力、多元共融與想像力的氛圍延伸至臺北山城。活動期間將規劃推出主題彩繪車廂、期間限定主題套票等精彩內容，讓旅客在搭乘纜車的過程中，感受不同於日常通勤與一般觀光的驚喜體驗。本次《動物方城市》活動中，主題彩繪車廂將貓纜上百台車換上全新主題外觀，一共8款《動物方城市》經典角色與城市場景都在車廂上亮相，水晶車廂更有尼克、茱蒂禮服西裝版，車廂內還有茱蒂、尼克可愛陪伴搭乘。此外，貓空纜車4個車站也將於明（29）日同步開賣限定套票，至於199元的透明紀念卡，則從7月2日起在全台7-11都有限量販售。限定周邊部分，包含茱蒂小娃娃、計算機、手機配件、證件套、錶帶等多達20多款實用周邊，也都將在貓空纜車動物園站1樓Pop up shop主題商店快閃開賣，營業時間為每週二至週日，最後營業日為8月31日。最後則是主題場景打卡點，包含貓空纜車動物園站、貓空站、天空綠洲Sky Green觀景台都有大量《動物方城市》場景布置，車站指標也有各種小彩蛋元素，還有巡迴貓纜集章趣活動，在各車站完成集章，就能拿到超可愛的茱蒂與尼克貓纜版本明信片。北捷遊憩公司也表示，貓空纜車不只是前往貓空的交通工具，更是一段從城市通往山林的空中旅程。這次透過IP主題活動，希望吸引親子家庭、年輕族群、國內外旅客及電影粉絲，歡迎旅客提前規劃暑假行程，6月29日起一同搭上貓空纜，在暑假期間安排一趟輕鬆、有趣又充滿記憶點的臺北小旅行。