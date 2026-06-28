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📍亮點1／A-Lin神級開場！新聞播報＋巨蟒唱〈Pleasure〉炸翻全場

📍亮點2／金曲獎文藝復興！2026還能看到蘇慧倫頒獎給張震嶽

📍亮點3／黑馬陳嫺靜奪下最佳新人！穿私服唱歌「寶藏歌手」理念感動全場

📍亮點4／《咒術迴戰》神曲登金曲！羊文學空靈開唱ive聽傻了

📍亮點5／孫淑媚聽不到換氣音！網封「台版安室奈美惠」最佳舞台

📍亮點6／田馥甄哽咽致敬袁惟仁 10年前師徒畫面逼哭全場

📍亮點7／周湯豪、比莉母子炸裂同台！74歲唱跳嗨翻小巨蛋

📍亮點8／莫文蔚10年後重返金曲！5首神曲震撼全場 網封最佳演出

📍亮點9／A-Lin推嬰兒車發「小Baby」 歌王歌后前最暖互動橋段

📍亮點10／許效舜笑虧白冰冰「聖母造型」 撞臉吉伊卡哇全場服了

第37屆金曲獎昨（28）晚落幕，今年不只得獎名單掀起討論，典禮內容更被大批觀眾盛讚是「近年最好看的一屆」、「從頭到尾完整看完」。從A-Lin首次主持驚豔全場，到莫文蔚、田馥甄、孫淑媚、周湯豪母子等精彩演出，再到經典藝人回憶殺、最大黑馬陳嫺靜私服演唱，以及許效舜頒獎笑翻全場，每個橋段都在社群掀起熱議。《NOWNEWS》整理金曲37十大精彩亮點，一次回顧昨晚最難忘的經典時刻。第37屆金曲獎由A-Lin首度擔綱主持，一開場就成為全場最大亮點。她先以〈幸福在歌唱〉揭開序幕，隨後舞台突然切換成新聞播報畫面，讓不少觀眾一度誤以為轉播出狀況，下一秒又霸氣站上巨蟒蛇頭，驚喜演唱蔡依林〈Pleasure〉致敬，並幽默喊出「怎樣，我不能唱跳喔？」瞬間點燃全場氣氛。第37屆金曲獎掀起「滾石唱片黃金年代」回憶殺，昔日滾石女神莫文蔚、蘇慧倫接連擔任頒獎人，巧合地都將獎項頒給同樣出身滾石的張震嶽，蘇慧倫更在台上與張震嶽相擁，不少樂迷直呼彷彿回到華語樂壇最輝煌的年代。陳嫺靜堪稱本屆金曲獎最大黑馬，不僅奪下最佳新人獎，儼然「台灣怪奇比莉」。她昨晚以白色帽T私服上台領獎、演唱〈New notes〉，穿家居服上台表演引發熱議。陳嫺靜事後解釋，專輯想傳達「去對普通但是好的事情充滿感謝 」的理念，因此決定換回平時最真實自在的穿著上台，意外成為金曲37一大亮點。而陳嫺靜一開唱即被大讚：「看現場才知道這首難度超高，怪物新人實至名歸」，眾人猛點頭新生代「寶藏歌手」當之無愧。日本另類搖滾樂團羊文學受邀登上第37屆金曲獎，演唱《咒術迴戰》片尾曲〈more than words〉，主唱塩塚Moeka空靈嗓音驚艷全場，演出結束後還以中文說出「謝謝大家」，萌翻粉絲。這次僅獻唱一曲，讓不少網友直呼：「太短了」、「很棒，但，一首歌真的不夠 」、「日本的團 live真的都好強 」45歲台語歌后孫淑媚在金曲37帶來〈秘密情人〉、〈媽媽你無對我講〉、〈Catch me〉組曲，吊鋼絲懸空開唱、換裝熱舞，震撼舞台效果掀起熱議。網友狂讚她唱功穩健、幾乎聽不到換氣聲，更大讚：「像安室奈美惠唱台語」、「孫淑媚真的是厲害，完全聽不到換氣聲」、「不得不說改頭換面的孫淑媚是37金曲獎最佳表演」。田馥甄時隔6年登上金曲獎舞台，擔任「緬懷逝世音樂人」演出嘉賓，以溫柔歌聲演唱〈旋木〉、〈離開我〉、〈缺席〉等袁惟仁創作的經典歌曲，唱到〈缺席〉時一度哽咽泛淚。演出尾聲播放她10年前與袁惟仁同台合唱的珍貴畫面，瞬間逼哭全場，也讓大批歌迷感動直呼「今年金曲最催淚的一段」。周湯豪攜手74歲媽媽比莉登上金曲37舞台，接連演唱〈Circus Monkey〉、〈TURN UP〉、〈雙節棍〉等歌曲，比莉則火力全開帶來〈阿福羅火山〉、〈熱情的沙漠〉、〈三天三夜〉，最後母子合唱〈什麼都不必說〉嗨翻全場。比莉74歲仍勁歌熱舞令人驚豔，周湯豪穩健唱功與對媽媽充滿崇拜的眼神也圈粉無數，網友狂讚「最帥媽寶」、「母子舞台100分」、「本屆最熱血表演之一」。暌違10年重返金曲獎舞台的莫文蔚，攜手限定樂團The Masters與大型管弦樂團，一口氣演唱〈愛〉、〈如果沒有你〉等5首經典歌曲，56歲仍展現近乎零瑕疵的穩定唱功與女神氣場，讓全場聽得如癡如醉。聊天室狂讚「今晚最佳表演」、「強到發瘋」、「雞皮疙瘩掉滿地」，更大讚她30多年來歌聲幾乎沒變，搭配全程背譜演奏的管弦樂團，成為本屆最震撼演出之一。A-Lin在頒發最佳男歌手、最佳女歌手的重頭戲之前，推著「嬰兒車」登場，笑稱要介紹自己的「小Baby」，沒想到車內竟是一整車「飲料」，現場分送給入圍歌手舒緩緊張氣氛，讓蔡依林等人笑到拍手，創意橋段成為全場最經典互動之一。許效舜與李竺芯頒發台語歌王、歌后時笑點不斷，許效舜先拿蕭煌奇開玩笑，接著看到白冰冰戴皇冠、穿華麗禮服，笑虧她「像聖母一樣莊嚴」、「母娘慈悲」，還打趣說別人得獎是慶功到天亮，白冰冰回家光脫禮服就要脫到天亮，讓白冰冰忍不住掩嘴大笑、全場笑翻，也成為本屆金曲獎最有哏的頒獎橋段之一。不過白冰冰華麗的「母娘造型」不只撞臉吉伊卡哇，還斬獲觀眾崇高敬意：