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2026年北中美世界盃賽事中，韓國國家代表隊在今（28）日確定無緣晉級32強淘汰賽。不僅讓韓國球迷心碎，演藝圈大哥李敬揆也帶頭開砲痛批教練胡搞調度，SJ成員金希澈則心痛直呼可能看不到球星孫興慜踢世足了，眾多明星群情激憤的發言立刻在網路上掀起熱烈討論。在墨西哥當地的第三輪小組賽中，韓國隊最終以0比1不敵南非，導致小組賽戰績變成1勝2敗、積分僅剩3分，名次當場跌落到小組第三。原本韓國隊還寄望依靠其他小組的比賽結果，看看有沒有機會以「外卡」身份驚險擠進淘汰賽，然而命運並未眷顧他們，在剛果民主共和國以3比1擊敗烏茲別克後，直接粉碎了韓國隊最後的晉級希望，正式宣告韓國遭到世界盃淘汰。眼看韓國國家隊止步小組賽，演藝圈大前輩李敬揆率先開火，在直播中痛心疾首地表示，自己從1994年開始追世界盃，今年絕對是最糟糕的一年，並憤怒質疑總教練竟然把王牌核心孫興慜換下場，瞎搞調度簡直是鬼話。電視人張聖圭也貼出新聞截圖，無奈寫下「太令人難過了」；演員金秀路則是看著墨西哥球迷歡慶的畫面暗自落淚，只希望這不會是孫興慜最後一次參加世界盃。偶像們同樣對這個結局感到無比遺憾，男團Super Junior成員金希澈特別分享了其他小組的比賽畫面，感嘆原本想多看一場孫興慜的球賽，現在卻完全沒希望了，他也安慰粉絲說，雖然大家都把矛頭指向某個人的過錯，但場上選手真的都辛苦了。女團BBGIRLS的成員玟瑩也貼心送上溫暖慰問，透過網路發文表示，雖然結果讓人非常遺憾，但還是要向辛苦奔跑的大韓民國選手們致敬。除了明星們集體崩潰，負責賽事轉播的專業球評也給出非常殘酷的評價。傳奇球星朴智星在轉播結束後無奈表示，悲慘的結局或許幾年前就已經預料到了，大環境必須深刻反省；另一位球評金煥更是痛批，韓國隊明明有兩次可以靠實力晉級的機會卻平白送走，現在的韓國足球根本是負分狀態，如果不想重蹈覆轍，就必須徹底整頓、大刀闊斧進行全面改革。