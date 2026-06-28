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立法院長韓國瑜率團訪美昨日返台，外界也將其與國民黨主席鄭麗文訪美行程比較，對此國民黨文傳會主委陳以信今（28）日批評，民進黨為政治鬥爭刻意挑撥，不僅無助台美關係，更暴露意圖操作政治對立的低劣心態。強調美方各界接連熱情接待國民黨重要人士，都是為國民黨加分，凸顯美方正視國民黨可能2028重返執政。相較之下，美方迄今未同意總統賴清德過境美國本土，是否代表美方對賴總統路線有所疑慮？顯然民進黨已自顧不暇，用不著對國民黨見縫插針。陳以信表示，院長韓國瑜此次率領跨黨派立法院代表團訪美，肩負國會外交職責，受到美方高規格接待，國民黨予以高度肯定。主席鄭麗文日前以國民黨主席身分訪美，與美方政界、智庫及僑界深入交換意見，說明國民黨對台海和平、區域安全及台美合作的政策主張。兩人身分不同、任務不同，一個是蘋果，一個是橘子，本來就沒有互相比較的必要。陳以信指出，更值得注意的是，近來包括台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文，以及立法院長韓國瑜等國民黨重要政治人物，接連受到美方接待並展開深入交流，反映美方高度重視與國民黨各層級領導人物保持溝通，希望更深入了解國民黨對未來台美關係及區域安全的政策方向，都是為國民黨加分。這更顯示，美方對國民黨可能在2028重返執政有所認知，正積極為台灣未來政情發展預作準備。陳以信強調，相較之下，總統賴清德上任已2年，仍未能以過境方式踏上美國本土，民進黨與其急著拿韓國瑜攻擊鄭麗文，不如先向國人說明，美方高層是否對賴總統存有疑慮？陳以信質疑，民進黨對美工作已自顧不暇，還敢一天到晚拿國民黨台美關係做文章？