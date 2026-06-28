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《工作細胞》連載期間身心崩潰 家庭糾紛、性侵害接連發生

▲《工作細胞》中的人氣角色「血小板」，因可愛形象圈粉無數。（圖／《工作細胞》）

《工作細胞》是什麼？細胞擬人化掀全球熱潮

▲《工作細胞》不僅改編為電視動畫，也推出真人版電影。（圖／《工作細胞》電影）

曾歷經長達10年糾紛 粉絲盼她先照顧好自己

▲《工作細胞》自2015年連載至2021年完結，後續陸續推出多部衍生漫畫，發展成系列作品。（圖／《工作細胞》）

將人體細胞擬人化、風靡全球的科普漫畫《工作細胞》，陪伴無數讀者認識人體免疫系統，也曾改編為動畫、真人電影等作品。然而，作者清水茜近日坦承，自己在《工作細胞》連載期間接連遭遇重大創傷，不僅罹患憂鬱症、拔毛症（Trichotillomania），更被診斷出創傷後壓力症候群（PTSD）。她表示，當年發生的一切至今仍是「難以撫平的傷痛」，希望未來能在不引發爭議的前提下，慢慢向外界分享這段經歷。清水茜近日在 X 發文表示，《工作細胞》連載期間接連發生多起重大事件，讓她的精神狀況急遽惡化，陸續罹患憂鬱症、拔毛症，最終更被診斷出創傷後壓力症候群（PTSD）。這些創傷包含親屬間的金錢糾紛、遭受性侵害，以及家庭內部帶來的二次傷害。多重打擊交織之下，甚至導致她與親妹妹斷絕聯繫。而令人遺憾的，正是妹妹當年一句「如果把細胞畫成漫畫，應該會很有趣」，才成為《工作細胞》誕生的重要契機。清水茜表示，這些傷痛至今仍未完全癒合，希望未來能在適當的時機，慢慢向外界分享自己的經歷，也希望自己的故事能幫助到和她有相似遭遇的人。《工作細胞》自2015年開始於《月刊少年天狼星》連載，至2021年完結，共推出6集單行本。作品將人體內的紅血球、白血球、血小板、T細胞等各種細胞擬人化，以日常故事結合人體運作機制，描寫感冒、流感、擦傷、過敏、癌細胞等各種疾病與免疫反應，兼具娛樂性與科普教育，因此迅速累積大批粉絲。作品累計發行量突破千萬冊，曾入選「下一部人氣漫畫大賞」，之後陸續改編為兩季電視動畫、真人電影、舞台劇與遊戲，並推出《工作細胞 BLACK》、《工作細胞 BABY》、《工作細胞 Lady》、《工作細胞 WHITE》等多部衍生漫畫，成為近年最具代表性的科普漫畫IP之一。事實上，清水茜過去就曾透露，自己因前一部作品連載期間與周遭人士發生長達約10年的糾紛，身心承受巨大壓力，在律師協助下才逐漸走向和解，也表示目前已生活在較安全的環境。如今首度公開創傷內容，引起日本網友與全球漫畫迷關注，不少人紛紛留言替她加油，表示「謝謝老師創作出《工作細胞》」、「希望妳先照顧好自己」、「期待有一天能再次看到老師的新作品」，也讓外界重新看見，這部帶給無數讀者知識與歡笑的作品，背後其實藏著創作者難以言喻的傷痛。