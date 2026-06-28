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▲金曲37歌王由張震嶽（如圖）拿下，評審團主席黃韻玲受訪時表示他在第一輪決選時就已勝出。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第37屆金曲獎昨晚（27日）圓滿落幕，除了得獎結果引發討論，歌手們台上台下的一舉一動也備受關注。盧廣仲憑著專輯《傷心早餐店》入圍「最佳華語男歌手獎」，有網友拍下疑似廣告時間，他左右兩旁全空，只剩下他獨自坐在位子上，讓其他人笑回：「幫忙顧行李的概念」、「這是今天最寂寞的時候。」而貼文也釣出本人幽默回應：「為什麼去上廁所都不揪。」盧廣仲昨晚以準歌王身分出席金曲獎，有網友拍下疑似廣告時間，他獨自坐在位子上，左右兩旁都沒人。照片曝光後，引起網友熱議，留言表示：「他坐得好乖」、「廣仲：這是～今天最寂寞的時候」、「POV：身邊的朋友們都上台領獎，而我…」、「幫廣仲點播一首寂寞邊界。」沒想到經常在Threads上「海巡」的盧廣仲，意外現身留言區，幽默回應：「為什麼你去上廁所都不揪？」讓網友們看了大笑，表示：「你要留下來顧東西呀等一下換你去上廁所啦」、「感覺可以當新歌的歌名了」、「看起來新歌的部分有靈感了」、「7/1起，就算職場霸凌了?!」金曲37歌王由張震嶽拿下，評審團主席黃韻玲受訪時表示，大家最後在討論盧廣仲、周湯豪跟張震嶽，「〈傷心早餐店〉我們覺得廣仲唱得非常好，可是他這次好像把自己設定是退到音樂後面，更通顯樂器的音色。」另外，周湯豪這次專輯因為風格限制，我們期待未來聽到更多更細膩的部分。至於張震嶽，黃韻玲則大讚他保留原始的狀態，唱功非常穩定，並加上口語，所使用的文字非常貼近生活，能在一秒鐘打動人，所以在評選第一輪就已勝出。