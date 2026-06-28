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委內瑞拉強震於當地24日晚間發生至今已超過黃金救援時間72小時，稍早傳出令人振奮的消息，一名9個月大的嬰兒，竟在72小時後，被救難人員成功救出奇蹟生還，從畫面中可看到，嬰兒被救出後，哭聲響徹雲霄，振奮了在場所有人。根據福斯新聞報導美國國務院週六表示，在委內瑞拉發生毀滅性地震幾天後，美國搜救隊從廢墟中救出了一名生還的嬰兒。美國國務院在社群媒體X上分享了一段影片，畫面顯示在這起重創委內瑞拉的兩次強烈地震發生72多小時後，當搜救小組持續尋找生還者時，美方人員正將這名嬰兒從廢墟中拉出。國務院告訴福斯新聞，這名嬰兒年僅9個月大，並與母親一同獲救。根據搜救隊的說法，兩人均僅受輕傷。國務院發言人表示，「這場英勇的救援行動是由費爾法克斯郡城市搜救隊（Fairfax County）在卡蒂亞拉馬爾（Catia La Mar）執行的，該隊在接獲國務院啟動指令後，已於6月26日部署至委內瑞拉。緊急搜救小組正與時間賽跑，力求在關鍵救援黃金期結束前找到生還者。國務院在X上發文表示，「儘管希望渺茫，但希望依舊存在」；貼文提到，「在委內瑞拉地震後，美國搜救隊從廢墟下救出了一名嬰兒。每一個被挽救的生命都是一場勝利。」白宮也分享了這段影片，並稱這展現了美國最好的一面，感謝在委內瑞拉提供協助的美國搜救團隊。自週三委內瑞拉北部海岸發生芮氏規模7.2和7.5的雙震以來，全天候的搜救工作一直持續進行。截至週六晚間，官方表示這兩起地震造成的死亡人數已達到1,430人。週六早些時候，官員報告稱已有243人獲救。根據美聯社報導，全國目前仍有超過68,000人失蹤。儘管取得食物和水有機會延長這個期限，但救援組織普遍認為，災後最初的48至72小時是尋找生還者最關鍵的黃金期。委內瑞拉官員表示，週六已有17架次航班載運1,600多名救援人員抵達，以協助搜救工作。來自維吉尼亞州、加利福尼亞州和佛羅里達州的城市搜救（USAR）小組已於週五派遣至委內瑞拉，協助在倒塌的建築物中進行搜救。根據美國國務院資料，這三支城市搜救隊共編制312名人員與18組搜救犬隊，成員涵蓋消防員、內外科醫生、結構工程師及搜救犬專家。這些隊伍還調配了超過20萬磅（約9萬多公斤）的專業救援裝備。美國已承諾提供1.5億美元的緊急援助，並對應對這場災難的國際救援組織給予支持。