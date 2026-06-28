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📍當時對韓國有利的小組賽第3輪各組劇本：9個條件中只要滿足3個以上，韓國就能晉級32強。

組別 進擊所需條件（劇本） 結果 D組 澳洲獲勝或巴拉圭淨勝2球以上獲勝 和局（沒過） E組 厄瓜多、庫拉索不能獲勝 厄瓜多贏得過（沒過） F組 日本淨勝瑞典2球以上獲勝 和局（沒過） G組 比利時獲勝 ＋ 埃及獲勝 埃及被踢和（沒過） H組 西班牙獲勝 ＋ 沙烏地阿拉伯獲勝 沙烏地阿拉伯被踢和（沒過） I組 塞內加爾、伊拉克之戰大能大勝 塞內加爾5：0大勝（沒過） J組 奧地利獲勝 和局（沒過） K組 民主剛果對烏茲別克要非和即負 民主剛果獲勝（沒過） L組 迦納獲勝 迦納落敗（沒過）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）小組賽於今（28）日正式告一段落，備受矚目的韓國國家隊最終無法以「最佳分組第3名」驚險晉級32強淘汰賽，遺憾宣告打包回家。回顧本屆韓國的世界盃之旅，從最初抽籤時的樂觀，到爆冷輸給南非的舉國震驚，最後寄託他國臉色的「9種晉級條件」竟慘遭全數封殺，只能無奈歸國。回首韓國本屆的世界盃開端，大賽開踢前形勢一片大好。由於與墨西哥、南非、捷克同分在A組，被外界評估為相對容易應付的組別，甚至有媒體高呼這是「史上最爽籤運」。首戰交手捷克，韓國雖在下半場先失1球，但靠著黃仁範與吳賢揆接連破門成功逆轉，以2：1開紅盤，當時全國上下對於晉級淘汰賽可說是胸有成竹。不料，好景不長。第2輪遭遇強敵地主墨西哥，韓國馬上踢到鐵板以0：1吞敗，痛失爭奪分組龍頭的機會。關鍵第3輪碰上南非，世界排名佔優的韓國只要踢平就能以分組第2晉級，外界普遍看好。殊不知韓國全場進攻沉悶，終場竟以0：1爆冷落敗，不僅將分組第2拱手讓人，自己更跌落至分組第3，喪失晉級主動權，只能苦看他國臉色。在韓國落入分組第3的瞬間，韓媒與球迷集體化身「數學家」，全面解析韓國靠著他組賽果、以前8順位「最佳分組第3」挺進淘汰賽的可能。當時根據數據統計公司Opta顯示，韓國的晉級機率其實仍高達87.6%，只要其他小組賽滿足「9個有利條件」中的任意3個，韓國就能搭上32強末班車。這9個「續命條件」分別為：D組澳洲獲勝或巴拉圭淨勝2球以上；E組厄瓜多與庫拉索雙雙未能獲勝；F組日本淨勝瑞典2球以上；G組比利時與埃及雙雙獲勝；H組西班牙與沙烏地阿拉伯雙雙獲勝；I組塞內加爾或伊拉克未能大勝；J組奧地利獲勝；K組民主剛果對烏茲別克非和即負；L組迦納獲勝。然而，戰局的走向卻與韓國的劇本完全背道而馳。26日D組澳洲與巴拉圭踢和、F組日本也與瑞典握手言和，加上E組厄瓜多爆冷痛擊德國，前3組踢完情勢急轉直下，甚至有韓媒哀號「連日本都幫不上忙」；27日I組塞內加爾以5：0大屠殺伊拉克，G組埃及被伊朗逼平，到了這個階段，韓國晉級機率已暴跌至31.5%，一腳踏在淘汰邊緣。隨著今日最後3場小組賽塵埃落定，L組迦納落敗、K組民主剛果獲勝、J組奧地利遭逼平，徹底給了韓國致命一擊。回頭檢視當初列出的9種續命劇本，最終呈現「全面封殺」的慘烈狀態。隨著無情的現實到來，韓國本屆世界盃之旅就此畫下句點，只能黯然回國，4年後重新再來。