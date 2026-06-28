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▲「Hair Recipe髮的食譜」邀請KOL「小昕甘」夫妻親臨現場。（圖／業者提供）

水果買氣飆2倍 大魚現切、小農市集吸人氣

▲全聯內湖店昨舉辦「大魚切割秀」，師傅現場操刀，將重達60斤的巨型鮪魚完美拆解。（圖／業者提供）

烤雞週末熱銷 熟食、烘焙、試吃成最強集客王

「買菜順便遛小孩、吃美食、逛市集」，正成為許多家庭的週末新日常。大全聯觀察發現，假日整體業績較平日平均成長近90%，來客數與客單價同步攀升，顯示週末已成為家庭採購與休閒消費的黃金時段。從生鮮、食品到家電，以及近期很夯的足球周邊商品等買氣全面增溫，也反映消費者不再只是為了補貨而逛量販店，而是期待一次滿足採買、美食、休閒與親子同樂等多元需求，帶動量販通路逐漸轉型成為家庭週末生活聚點。夏天不只替冰箱補貨，也是個人清潔與美髮保養品的採購旺季；大全聯觀察發現，近年消費者對功能性、香氛及美容保養訴求產品接受度持續提升，帶動洗髮精、護髮品及個人清潔用品買氣成長。看好週末採購潮，人氣髮品「Hair Recipe髮的食譜」昨（27）日下午在大全聯內湖店2樓舉辦「一日店長」見面會，由人氣KOL「小昕甘」夫妻親臨現場，分享夏季秀髮保養秘訣與日常養護心得。除了日用品，週末更是家庭採購生鮮食材的重要時段，大全聯觀察發現，水果、蔬菜、鮮魚及精肉等生鮮品類在假日皆展現強勁成長力道，其中水果類假日業績達平日的2倍以上，成為最受歡迎的生鮮品項；蔬菜、鮮魚及精肉買氣同步升溫，尤其量販通路特有的大包裝規格與一次購足優勢，更符合現代家庭週末集中採買需求。其中精肉區大推商品因具備「吃多少拿多少」的選購特色，以及方便料理的優勢，成為不少消費者週末加菜的熱門選擇。看準消費者對生鮮品質與採購體驗的重視，大全聯內湖店昨（27）日規劃一系列生鮮互動活動。1樓推出小農市集，3樓生鮮區則安排智利富士蘋果、台灣玉米筍及本草豬附皮五花肉塊等人氣商品試吃與優惠，水產區更上演吸睛的「大魚切割秀」，由專業師傅現場分切重達60斤的大鮪魚，近距離展現職人級刀工與鮮魚處理技術。切割完成後再接續進行限時喊拍叫賣，以超值價格推出當日現切鮮魚，重現傳統魚市場熱鬧氛圍，也讓消費者感受從產地到餐桌最直接、最新鮮的海味體驗。除了生鮮採購需求旺盛外，假日「外食替代」趨勢同樣帶動熟食與烘焙商品買氣攀升，量販自製熟食成為最強集客利器，其中「紐奧良烤雞」穩居熟食人氣王，味噌燒肉、港式燒烤大雞腿、滷豬腳片及炸雞歡樂桶同樣深受消費者喜愛；自製烘焙則以綜合甜麵包、葡式蛋塔、巴西燒烤麻糬、韓國麵包及家庭號長起酥蛋糕等商品最受青睞。