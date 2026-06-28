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▲張麗善提醒農友急著搶災或整地之餘，務必先拍攝田區受損情形拍照存證。（圖／雲林縣政府官網）

受米拉克颱風外圍環流影響，雲林縣26日降下強烈豪大雨，多處低窪地區傳出淹水災情。特別是西螺、二崙、虎尾及莿桐等主要農業鄉鎮，短短12小時累積雨量突破250毫米，讓大西螺地區的短期葉菜產區在短時間內淪為一片汪洋。雖然27日上午雨勢逐漸趨緩，在抽水機持續運轉下積水已慢慢消退，但正值採收期的短期葉菜因長時間泡水，難逃受損命運。面對慘重災情，農民只能把握黃金時間，搶救仍有機會採收的零星作物，希望能減少一些損失。雲林縣長張麗善27日上午急奔災區，會同立委張嘉郡、議員及二崙鄉公所人員，前往二崙鄉義庄合作農場勘查。張麗善指出，雲林縣的短期葉菜種植面積約1516公頃，其中二崙鄉與西螺鎮就佔了高達1300多公頃，是供應全台民生蔬菜的重要基地。現場勘查發現，部分菜田的短期葉菜損失程度超過七成，不僅讓農民一整季的血本無歸、生計面臨巨大衝擊，勢必會牽動後續北部的蔬菜市場供應與價格波動。當地合作農場理事主席廖俊義憂心表示，短期葉菜最怕泡水後遇到太陽曝曬，只要高溫一出就會加速腐爛，接下來幾天災情恐怕還會持續擴大。為協助農民度過難關，雲林縣政府農業處全面動員，責成各鄉鎮市公所加速災情查報與認定。張麗善強調，只要農作物受損程度達到20%以上的天然災害救助標準，縣府將立即向中央建議公告辦理現金救助，讓受災短期葉菜每公頃可申請3萬元的救助金以協助農民儘速復耕。她提醒農友們，急著搶災或整地之餘，務必先拍攝田區受損情形，利用農業天然災害APP拍照存證，以免像過去一樣因缺乏證據而無法申請救助。同行勘災的立委張嘉郡表示，面對極端降雨愈趨頻繁的挑戰，現有大中小排的排水系統確實仍有改善空間，持續在中央爭取排水建設經費，提升地方防洪能力降低農業災害風險。