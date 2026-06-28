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中俄15架軍機聯合巡航 飛抵日本四國外海引警戒

日本、韓國同步升空應對 中俄稱屬例行軍事合作

中俄釋放戰略威懾訊號 東北亞安全情勢再升溫

中國與俄羅斯在東北亞展開大規模聯合空中巡航。日本防衛省27日證實，中俄軍機當天在日本海、東海及太平洋海域實施聯合飛行，其中部分機隊一路飛抵日本四國外海後折返，日本航空自衛隊緊急派遣戰鬥機升空監控。另一方面，韓國軍方也表示，超過10架中俄軍機同日進入韓國防空識別區（KADIZ），韓國空軍同樣出動戰機戒備。綜合日韓媒體報導，日本防衛省統合幕僚監部表示，27日上午至下午期間，2架中國轟炸機先與2架俄羅斯轟炸機及2架俄羅斯巡邏機會合，沿日本海飛往東海實施聯合飛行。下午，俄方機隊再與另外2架中國轟炸機會合，從東海一路飛往四國外海的太平洋海域後折返，全程未侵犯日本領空。根據防衛省公布資訊，中國此次出動轟-6轟炸機及殲-16戰鬥機共10架軍機；俄羅斯則派遣圖-95「熊式」戰略轟炸機、圖-142反潛巡邏機及蘇-30戰鬥機等共5架軍機參與聯合巡航。面對中俄軍機逼近，日本航空自衛隊立即派遣戰鬥機緊急升空警戒。日本政府表示，這是自2025年12月以來，再度確認中俄軍機在日本周邊進行聯合飛行，日本外務省已分別向中國及俄羅斯政府正式表達重大關切。中國國防部則表示，中俄兩國空軍當天依年度合作計畫，在日本海、東海及西太平洋空域實施聯合空中戰略巡航，屬於例行性軍事合作安排。除了日本外，韓國軍方同日也偵測到超過10架中俄軍機先後進入日本海及東海上空的韓國防空識別區（KADIZ）。韓國聯合參謀本部表示，軍方早在中俄軍機進入識別區前便完成監控，並提前部署空軍戰機待命，在軍機進入後立即採取戰術應對措施。不過，中俄軍機並未侵犯韓國領空。韓媒報導指出，進入KADIZ的中俄機隊包括轟炸機及戰鬥機，均為此次聯合空中巡航兵力，也是自去年12月以來，中俄軍機再次進入韓國防空識別區。防空識別區（ADIZ）並非一國領空，而是各國基於國家安全需要，自行劃設用於提早識別、追蹤及監控接近本國領空航空器的空域。依照國際慣例，外國軍機若進入他國防空識別區，通常會預先通報飛行計畫，但並不代表侵犯領空或違反國際法。值得注意的是，《日本經濟新聞》分析認為，中俄此次聯合巡航除例行軍事合作外，也具有對日本周邊進行警戒監視及戰略威懾的意味，尤其是在日本首相高市早苗政府持續強化防衛能力、提高國防預算之際，中俄長期批評東京推動相關政策是走向「新型軍國主義」，此次行動也被視為向日本政府釋放政治與軍事訊號。分析指出，中俄近年持續加強在日本周邊及西太平洋的聯合巡航與軍事合作，雙方協同行動已逐漸常態化。此次日韓兩國同時派遣戰機升空戒備，再度凸顯東北亞安全局勢持續升溫，也反映各國對中俄軍事活動的高度警戒。