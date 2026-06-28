如果《天命》（Destiny）不只是打外星人，而是能和裡面的角色談戀愛，你會想玩嗎？遊戲公司 Bungie 前員工爆料，其實團隊過去真的曾打造過一款以《天命》世界觀為背景的戀愛模擬遊戲，甚至完成完整企劃簡報、成本與收益評估，但最後仍遭公司高層否決，消息曝光後引發玩家熱議，認為高層的決定是正確的，甚至有網友表示「愛情可以冷門，但不能邪門。」
《天命》戀愛模擬不是愚人節 原型、企劃都曾完成
這項消息最早由 Bungie 前社群經理 Liana Ruppert 在社群平台 X（前 Twitter）透露，她在回應玩家希望推出《天命》戀愛模擬遊戲的留言時表示「其實團隊真的做過，只是高層非常堅決反對，他們認為沒有人想在《天命》裡看到戀愛或搞笑元素。」
經理也透露，這款作品整體風格深受同志戀愛模擬遊戲《夢幻老爹：老爸約會模擬器》（Dream Daddy）啟發，自己也曾參與其中一小部分開發。曾任 Bungie 資深敘事設計師、現任職於 CD Projekt Red 的 Robert Brookes 隨後補充，這款戀愛模擬遊戲最初誕生於 Bungie 內部的「Carnival」活動。
該活動會給予開發團隊一周時間，自由發想並製作各種創意原型。Brookes 表示，他們幾乎每一年都向公司提案，希望能將它發展成完整作品，並表示自己與另外兩位曾有戀愛遊戲開發經驗的敘事設計師，不僅完成了完整企劃簡報，甚至連開發成本、市場分析及投資報酬等商業評估資料都已準備妥當，但始終未獲批准。
除了戀愛模擬遊戲之外，過去 Carnival 活動中還曾出現《天命》格鬥遊戲、《天命》重金屬演唱會、全新對話系統等各式各樣的實驗性企劃。雖然這些創意大多停留在原型階段，最終都沒有正式推出，但也讓不少玩家看見 Bungie 開發團隊曾經擁有的豐富創意，以及許多未能實現的可能性。
玩家反應兩極 有人想玩、有人直呼不適合
消息曝光後迅速引發玩家討論。有玩家笑稱，「我辦網路的時候沒人告訴我會看到這個」、「如果真的能攻略薩瓦拉、瑪拉女王，我願意買單」，也有人認為這類外傳作品能替《天命》吸引不同族群玩家。
不過，也有不少玩家抱持反對意見，認為《天命》本身定位就是科幻射擊遊戲，加入戀愛元素過於突兀，甚至批評「現在什麼遊戲都想做戀愛要素」、「幸好沒有真的推出」。雖然這款《天命》戀愛模擬遊戲最終胎死腹中，但隨著前開發者公開更多內幕，也讓玩家再次看見 Bungie 曾經嘗試拓展《天命》宇宙的另一種可能。
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這項消息最早由 Bungie 前社群經理 Liana Ruppert 在社群平台 X（前 Twitter）透露，她在回應玩家希望推出《天命》戀愛模擬遊戲的留言時表示「其實團隊真的做過，只是高層非常堅決反對，他們認為沒有人想在《天命》裡看到戀愛或搞笑元素。」
經理也透露，這款作品整體風格深受同志戀愛模擬遊戲《夢幻老爹：老爸約會模擬器》（Dream Daddy）啟發，自己也曾參與其中一小部分開發。曾任 Bungie 資深敘事設計師、現任職於 CD Projekt Red 的 Robert Brookes 隨後補充，這款戀愛模擬遊戲最初誕生於 Bungie 內部的「Carnival」活動。
除了戀愛模擬遊戲之外，過去 Carnival 活動中還曾出現《天命》格鬥遊戲、《天命》重金屬演唱會、全新對話系統等各式各樣的實驗性企劃。雖然這些創意大多停留在原型階段，最終都沒有正式推出，但也讓不少玩家看見 Bungie 開發團隊曾經擁有的豐富創意，以及許多未能實現的可能性。
消息曝光後迅速引發玩家討論。有玩家笑稱，「我辦網路的時候沒人告訴我會看到這個」、「如果真的能攻略薩瓦拉、瑪拉女王，我願意買單」，也有人認為這類外傳作品能替《天命》吸引不同族群玩家。
不過，也有不少玩家抱持反對意見，認為《天命》本身定位就是科幻射擊遊戲，加入戀愛元素過於突兀，甚至批評「現在什麼遊戲都想做戀愛要素」、「幸好沒有真的推出」。雖然這款《天命》戀愛模擬遊戲最終胎死腹中，但隨著前開發者公開更多內幕，也讓玩家再次看見 Bungie 曾經嘗試拓展《天命》宇宙的另一種可能。