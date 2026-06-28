我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德在就職兩週年之際宣布少子化大禮包，將提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，行政院長卓榮泰則表示最快明年起提供。而今年適逢選舉年，有媒體報導稱若在野漫天喊價，行政院恐再祭出不副署。對此有政院官員今（28）日表示，依《憲法》所建立的權力分立與責任政治原則，施政計畫與預算案的提出權，屬於行政院的憲政職權；立法院則負責法律案、預算案及其他重要議案的審議與議決。行政院依憲法提出施政計畫及預算後，立法院應依憲法行使審議職權，使國家財政與各項政策得以順利推動。對於成長津貼，政院官員表示，現行中央辦理的0至2歲育兒津貼、2至5歲就學補助，以及租金補貼等政策，均是依據主管機關訂定的「作業要點」辦理發放，而非皆須另立專法始得執行。因此，目前規劃0至18歲每月5000元的「成長津貼」，循既有行政實務模式，透過行政規範訂定申請資格、發放方式，具有制度上的延續性，兼顧行政效率，也符合給付行政的運作原則。該官員表示，依《憲法》所建立的權力分立與責任政治原則，施政計畫與預算案的提出權，屬於行政院的憲政職權；立法院則負責法律案、預算案及其他重要議案的審議與議決。行政院依憲法提出施政計畫及預算後，立法院應依憲法行使審議職權，使國家財政與各項政策得以順利推動。官員也強調，今年度中央政府總預算已經送到立法院超過300天，到現在都還沒審完，但防災及救災工作不能延遲，立法院最要緊的工作應該是儘速審完總預算，讓國家運作回到憲政常軌。