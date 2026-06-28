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已故音樂人屠穎獲頒金曲獎「特別貢獻獎」，由兒子屠衡代為領獎並發表感言，真摯內容感動無數觀眾，不過有部分觀眾認為他的發言太長，拖延整段頒獎流程，事隔一天，屠衡於社群Threads分享完整致詞，坦言這是「最後一次以爸爸的名義站上金曲獎領獎」，希望能替父親把來不及說完的話，好好傳達給大家。屠衡首先為發言太長一事道歉，不好意思占用了典禮比較長的時間，但因為這是父親名義最後一次在金曲獎舞台領獎，因此希望能完整說出父親一生對音樂的熱愛，他提到，爸爸把一輩子奉獻給音樂，「除了介紹他的編曲作品，我也想描述他的心路歷程，以及對所有工作夥伴與家人的感謝。」屠衡還分享了父親當年超驚人的工作量，「一年要編兩百首歌，換算下來，扣掉過帶、休息和預留時間，幾乎每天都要完成一首編曲。」他感嘆，父親日復一日地投入創作，且一做就是十多年，讓他明白工作室承載的不是玩具，而是父親一生的音樂夢想。屠衡最後也再次感謝金曲獎給予這份榮耀，並向所有曾與父親合作的音樂人、家人，以及每一位熱愛音樂的人致意，他深信，父親留下的不只是無數經典作品，更是一份對音樂始終如一的熱情，而這份精神，也將透過一首首作品持續流傳下去。