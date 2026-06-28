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歷經7年，新北捷運三鶯線終於要在6月30日正式通車。新北市捷運局今（28）日舉辦主題彩繪列車試乘活動，不過試乘過程中，車廂內出現滴水情形，對此，捷運局回應，經查為空調冷凝水造成，屬活動特殊情境，與正式營運模式不同。新北市捷運三鶯線預計30日將通車，捷運工程局今日早辦彩繪列車試乘活動，民進黨新北市議員參選人吳昇翰與地方民代從捷運鶯歌車站試乘「客家文化主題車廂」至頂埔站，發現車廂一處的空調出風口出現漏水，像下局部小雨一樣，上車就持續滴在該處地板直到終點站。吳昇翰表示，外面天氣晴朗，但車廂內卻發生漏水狀況，導致地板積水，所幸此次僅為試乘體驗，能及早發現問題、及早改善。他呼籲，新北市府應立即針對三鶯線列車及相關設備進行全面檢測，務必在正式營運前完成改善，將最佳搭乘品質呈現給市民。對此，新北市捷運局表示，今日三鶯線彩繪列車活動期間，列車出現滴水狀況，捷運局已立即清查原因。由於列車空調運轉時會產生冷凝水，今日因活動關係，列車停放在月台且車門開啟長達2個小時，加上車內外溫、濕度差異明顯，導致空調冷凝水量增加而產生滴水情形，屬活動特殊情境，與未來正式營運模式並不相同。